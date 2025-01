Aptera e Pininfarina, presentano una vettura a energia solare al CES di Las Vegas 2025

Come sarà la mobilità del futuro nelle nostre città? Aptera Motors e Pininfarina, due realtà di eccellenza rispettivamente nel settore tecnologico e del design, provano a dire la loro con un veicolo elettrico spinto dall’energia solare. Il palcoscenico per svelare la nuova, quanto ambiziosa, vettura che unisce efficienza energetica con un design all’avanguardia non poteva che essere la vetrina del CES di Las Vegas 2025.

L'obiettivo di Aptera Motors è ambizioso: ridurre al minimo la dipendenza dai combustibili fossili attraverso la mobilità solare. Il veicolo, dotato di 700 watt di celle solari integrate, può percorrere fino a 64 chilometri al giorno utilizzando esclusivamente l'energia solare. Questa caratteristica lo rende ideale per la maggior parte degli spostamenti quotidiani eliminando, di conseguenza, la necessità di una ricarica esterna.

L’auto sviluppata da Aptera Motors può anche essere ricaricata come una normale vettura elettrica. Infatti, grazie al suo peso contenuto e l’accurata aerodinamica, con una carica completa l’auto garantisce un'autonomia fino a 640 chilometri. Considerando ciò, la vettura è perfetta anche per strade extraurbane e spostamenti più lunghi.

Il design del veicolo non è solo accattivante, ma anche estremamente funzionale. Grazie alla collaborazione con Pininfarina, la carrozzeria è stata ottimizzata per ottenere uno dei coefficienti di resistenza aerodinamica più bassi tra i veicoli attualmente in produzione. La forma unica dell’auto non è solo il risultato di un lavoro ingegneristico, ma riflette anche l'attenzione verso un futuro più sostenibile.

Questo nuovo progetto cade proprio nel 95° anniversario di Pininfarina. Fondata nel 1930, l’atelier piemontese è un'icona del design automobilistico, nota per il suo approccio che combina stile, innovazione e funzionalità. La galleria del vento di Grugliasco, a Torino, è stata fondamentale per perfezionare l'aerodinamica del veicolo Aptera contribuendo, così, a ridurre il consumo energetico e massimizzare l’efficienza.

Giuseppe Bonollo, SVP della Business Unit Mobility di Pininfarina, ha dichiarato: «Aptera ha davvero spinto i confini di ciò che è possibile nel design e nell'efficienza dei veicoli. Abbiamo sempre considerato l’aerodinamica una componente essenziale del design in Pininfarina. Siamo, quindi, entusiasti di aver supportato la validazione aerodinamica del veicolo di Apetra con risultati davvero unici».

La partnership tra Aptera e Pininfarina rappresenta un importante progresso verso una mobilità più sostenibile. L'integrazione di tecnologie avanzate con un design funzionale dimostrano come l'energia solare possa essere il motore di un cambiamento globale nel segno dell’innovazione e della sostenibilità. È possibile osservare il veicolo nello stand CP-517, situato nella Central Plaza del Las Vegas Convention Center. Qui i visitatori potranno ammirare da vicino il mezzo e scoprire le sue caratteristiche innovative.