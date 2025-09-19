Aqua by Lexus: dove la cultura giapponese dell’auto incontra l’eccellenza italiana nella ristorazione

Nel cuore dell’Eur, quartiere romano celebre per la sua eleganza architettonica e per la sua vocazione cosmopolita, sorge un luogo che unisce in modo unico due mondi apparentemente distanti: quello dell’automobile e quello dell’alta cucina. “Aqua by Lexus Fish Restaurant” è infatti molto più di un ristorante: è un’esperienza sensoriale che fonde la filosofia giapponese dell’ospitalità con la raffinatezza della tradizione gastronomica italiana, sotto il segno della qualità premium del marchio Lexus.

Unico nel suo genere in Italia, il ristorante by Lexus non poteva che riflettere gli stessi valori che guidano il brand: attenzione al dettaglio, cura estetica, perfezione nella realizzazione. In questo scenario, la cucina diventa il veicolo ideale per esprimere concetti come eleganza, innovazione e armonia. Non a caso, il protagonista assoluto è il pesce, declinato con creatività e rispetto della materia prima dallo chef Antonio Madonna, che interpreta ogni piatto come fosse una sinfonia di sapori. Dalla selezione di crudi agli antipasti, dai primi piatti fino ai dessert, ogni portata è pensata per sorprendere senza mai tradire la naturalezza degli ingredienti.

Ma Aqua non è solo cucina. È anche atmosfera, design, accoglienza. Gli interni richiamano i colori, le linee e i materiali dello showroom Lexus creando una continuità tra la concessionaria e il ristorante. A raccontarcelo è proprio Andrea Cresci, Titolare e Dealer Operator di Zerocento SpA, che ha fortemente voluto questo progetto: «Abbiamo deciso di aprire questo ristorare, nella concessionaria Lexus dell’Eur creando una connessione con il brand. Si accede dalla stessa porta dello showroom per poi ritrovarsi all’interno del ristorante con tutti gli elementi che riprendono il marchio Lexus dagli arredi, che sono gli stessi del concessionario, ai colori, alle immagini fino ai modelli esposti per ritrovare la stessa atmosfera».

A rendere speciale Aqua by Lexus è sicuramente l’ispirazione diretta dal Giappone, patria del marchio automobilistico e luogo dove è nata la filosofia Omotenashi, l’arte dell’ospitalità. Cresci a tal proposito racconta: «L’idea del ristorante è nata perché nel 2015 ho fatto un viaggio invitato da Toyota Italia in Giappone. Qui ho scoperto l’Omotenashi, cioè l’arte dell'ospitalità giapponese che si basa sulla cura dei dettagli, sul senso di gratitudine verso i clienti, sull'anticipare le aspettative. Questo studio mi ha permesso di scoprire un po' il mondo di Toyota e Lexus che c'era dietro».

L’Omotenashi si riflette in ogni gesto di accoglienza al ristorante, dall’attenzione con cui il personale accompagna il cliente alla tavola, fino all’esperienza completa offerta a chi sceglie Lexus anche come automobile. «Per esempio sull'alto di gamma Lexus, dopo che il cliente ha ritirato la macchina, lo invitiamo a cena nel nostro ristorante per festeggiare – prosegue Cresci – Lo andiamo a prendere a casa con la nostra navetta Lexus LM, che è una suite a 5 stelle su quattro ruote, e lo accompagniamo da noi per una cena dedicata. È una cosa che sorprende positivamente anche un cliente altospendente, che non è abituato a vivere la stessa esperienza con altri marchi».

È questa la chiave del successo di Aqua by Lexus: trasformare un pasto in un viaggio tra cultura giapponese e lifestyle italiano, senza mai essere invadenti dal punto di vista commerciale, ma anzi creando un ponte emotivo tra cliente e brand. «Ci piace un po' distinguerci dagli altri brand di lusso – sostiene Cresci – Non vogliamo vendere nulla ai clienti del ristorante, se non magari proporre un test drive a chi lo desidera. Ma la cosa importante è condividere quello che è il mondo Lexus anche attraverso la ristorazione».

A dieci anni dall’apertura, Aqua è diventato un punto di riferimento della ristorazione romana, con una clientela fedele che riconosce nel ristorante la stessa filosofia di eccellenza che contraddistingue Lexus. Un traguardo importante, come sottolinea Cresci: «Abbiamo aperto nel 2015, sono dieci anni e devo dire che sono estremamente soddisfatto. È un'attività non semplice da gestire, però oggi è diventata una realtà importante nel panorama della ristorazione romana».

La magia di Aqua si completa con l’Aqua Terrace&Lounge, uno spazio all’aperto per godere appieno del tramonto romano, o di due salette dedicate per trovare la giusta privacy. Un’esperienza che va oltre la ristorazione ma offre un percorso sensoriale fatto di dettagli, emozioni e ricercatezza. È il punto di incontro tra Roma e Tokyo, tra il lusso dell’automotive, l’arte della cucina e la raffinatezza nel saper coccolare il cliente.