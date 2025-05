Arno Antlitz (Cfo e Coo Volkswagen Group): «Ordini in crescita, ma c’è ancora molto da lavorare per la ripresa»

In occasione della presentazione dei programmi, il direttore operativo e finanziario di Volkswagen, Arno Antilitz, ha fatto il punto sulla situazione dell’intero gruppo tedesco, ricordando che “dopo un inizio a fasi alterne gli ordini in Europa occidentale sono aumentati, e ora un’auto su 5 venduta in è 100% elettrica. Allo stesso tempo, però – ha tenuto a puntualizzare il manager - il successo delle BEV mette sotto pressione i risultati finanziari e un margine operativo attorno al 4% mostra che c’è molto lavoro da fare”.

Non solo rilancio in Europa. La Cina rimane al centro dell’attenzione di Volkswagen, che nei prossimi tre anni presenterà più di 20 nuovi modelli elettrici estremamente evoluti. Lo ha dichiarato Stefan Mecha, amministratore delegato del marchio Volkswagen Passenger Cars per la Cina, precisando che si tratterà di veicoli con tecnologie avanzate in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. “Con la nostra strategia “In Cina, per la Cina” – ha dichiarato il manager - realizzeremo il nostro pieno potenziale e dimostreremo la nostra forza innovativa a livello locale”.

Volkswagen è in prima linea sul fronte dell’ecocompatibilità: i suoi progetti sull’energia verde hanno fornito circa 1,1 TWh (terawattora) di elettricità nel 2024 e l’impegno è stato confermato nel 2025 anche con il supporto a 26 parchi solari ed eolici. VW ha sostenuto fin dall’inizio l’espansione delle energie rinnovabili in UE e ora è impegnata in 26 progetti di energia verde in 9 Paesi. Dal 2021 i progetti di energia pulita hanno immesso nella rete europea circa tre TWh di elettricità, cifra che corrisponde al fabbisogno energetico annuo di circa 800.000 famiglie.