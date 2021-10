Arriva il dispositivo che rende l’auto connessa per tutti. E’ LoJack Go, il nuovo servizio di mobilità facile ed intuitivo

Un dispositivo semplice da installare a bordo dell’auto che la rende connessa, fornendo all’automobilista sul proprio smartphone una serie di informazioni utili a garantire maggiore sicurezza ed efficienza del veicolo e consentendogli di richiedere tempestiva assistenza in caso di incidente o altra necessità.

E’ LoJack Go, il nuovo servizio di mobilità, lanciato in Italia da LoJack, società che offre soluzioni telematiche per la mobilità e il recupero dei veicoli rubati. LoJack Go è una soluzione telematica in grado di dotare il veicolo di intelligenza connessa, grazie alla semplice installazione di un device telematico. Una volta installa tao (occorrono 5 minuti), l’automobilista potrà gestire tutte le funzioni dalla APP sul proprio smartphone, avendo a propria disposizione un vero e proprio assistente telematico che lo supporta digitalmente nell’esperienza di guida e non solo.

“Con LoJack Go”, evidenzia Maurizio Iperti, Senior Vice President di LoJack EMEA e Amministratore Delegato di LoJack Italia, “per la prima volta dal nostro arrivo in Italia (2006), LoJack si rivolge direttamente agli automobilisti. Per farlo abbiamo potenziato i nostri canali di comunicazione diretta con il cliente in un processo di digitalizzazione in grado di creare offerte su misura per il singolo cliente; su tutti la Centrale Operativa 24/7, vero nodo strategico dell’offerta di servizi, sempre pronta ad assistere e supportare quanti sceglieranno di dotarsi di questo innovativo strumento hi-tech”.

Diverse le funzioni disponibili sull’APP, in grado di supportare l’automobilista in diversi momenti: in caso di incidente, oppure di avaria, si potrà richiedere soccorso dall’App e ricevere tempestivamente il supporto meccanico oppure quello sanitario tramite l’eCall privato. Il sistema di sensori avanzati presente nel device telematico è progettato per distinguere un reale incidente da qualsiasi altro evento. Una volta riconosciuto il crash, lo segnala alla Centrale operativa che contatta l’automobilista per offrire supporto.

A chi non è capitato di non ricordare dove si ha parcheggiato la propria vettura. Grazie all’App Connect si potrà verificare la posizione esatta dell’auto e raggiungerla facilmente. In caso di furto è possibile segnalare il furto dell’auto direttamente dall’App agli operatori della Centrale Operativa, inviando istantaneamente la foto della denuncia. E’ possibile proteggere la propria auto quando la si parcheggia, attivando uno sorta di scudo protettivo virtuale intorno ad essa. Tutti i movimenti in uscita dall’area di protezione individuata saranno notificati tempestivamente sull’App.

Consente di verificare la posizione della vettura in un dato giorno oppure di ricostruirne i percorsi compiuti. Informa tempestivamente quando una persona cara, a bordo dell’auto, arriva a destinazione in base ai parametri impostati. Attraverso un programma di driving style è possibile controllare ogni giorno il proprio stile di guida e perfezionarlo, riducendo i rischi e migliorando le performance della vettura.

“Proprio l’assistenza e la tecnologia, che consente di restare sempre connessi con la propria auto, costituiscono il punto centrale della nostra proposta al mercato”, conclude Maurizio Iperti, “Grazie alla tecnologia a bordo della vettura, infatti, permettiamo all’automobilista in autonomia di localizzare la propria auto, di sapere in tempo reale quando i propri cari arrivano a destinazione, di attivare uno scudo protettivo ed essere avvisato se l’auto viene spostata o rimossa”.