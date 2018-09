Arrivano Monza SP1 E SP2, le Ferrari più potenti di sempre. Primi modelli della serie speciale Icona

MARANELLO - La Ferrari svela i due modelli Monza SP1 e SP2, primi di una serie speciale limitata denominata “Icona”. Le due vetture - una monoposto è una biposto - sono state presentate in occasione del Capital Markets Day a Maranello. Saranno prodotte in meno di 500 esemplari complessivamente. Il prezzo sarà svelato al Salone dell’ Auto di Parigi all’inizio di ottobre.

I due modelli riprendono il tema delle barchette da competizione, che hanno contribuito negli anni ‘50 a creare parte della leggenda Ferrari grazie ai tanti trionfi nel Campionato Mondiale Sport. Dotate del motore più potente mai uscito dai cancelli di Maranello per una Ferrari stradale - un V12 con 810 cv - raggiungono i 100 km/h in 2.9 secondi e i 200 km/h in 7.9 secondi.