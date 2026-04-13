Art Group premiata alle eccellenze italiane automotive per innovazione, qualità e visione internazionale

Art realtà di riferimento nel panorama automotive italiano e internazionale, è stata insignita del prestigioso riconoscimento “Premio Eccellenze Italiane Automotive”, dedicato alle aziende che si distinguono per innovazione, qualità produttiva e capacità di competere sui mercati globali. Il premio rappresenta un’importante attestazione del lavoro svolto da Art nel corso degli anni, caratterizzato da una costante attenzione alla ricerca e sviluppo, all’eccellenza tecnologica e alla sostenibilità dei processi produttivi.

“Questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Francesco Ortix, Amministratore Delegato di Art “È il risultato dell’impegno quotidiano del nostro team e della visione strategica che guida l’azienda verso il futuro della mobilità.”

Nel corso della cerimonia di premiazione, è stato sottolineato come Ar si sia distinta per per innovazione, crescita, solidità finanziaria, export e capacità competitiva contribuendo in modo significativo alla valorizzazione del Made in Italy nel settore automotive. Con questo premio, Art consolida il proprio posizionamento tra le eccellenze del comparto e rinnova il proprio impegno a investire in soluzioni innovative, sostenibili e orientate alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.