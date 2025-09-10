ART, la tecnologia Made in Italy all'IAA Mobility 2025 con innovativi sistemi di infotainment connessi e digital cockpit

ART, azienda con sede a Passignano sul Trasimeno, nel cuore dell’Umbria, si presenta all’IAA MOBILITY 2025 di Monaco di Baviera con una proposta che fonde connettività, prestazioni e sostenibilità, confermandosi protagonista nel panorama delle soluzioni digitali per la mobilità di nuova generazione. Con 25 anni di esperienza nella fornitura di sistemi di infotainment connessi e digital cockpit per vetture sportive di lusso, ART si distingue per la capacità di innovare oltre i confini del tradizionale settore automotive.

Fino al 12 settembre, i visitatori della Hall B2 – Stand A13 potranno toccare con mano le più recenti tecnologie di ART, che puntano a ridefinire l’esperienza utente in un’ottica di mobilità sempre più intelligente e orientata al futuro. “La mobilità di oggi non si limita più al concetto tradizionale di automobile: significa creare connessioni intelligenti tra persone, veicoli e infrastrutture, in modo efficiente e sostenibile. Il futuro sarà definito dalla capacità della tecnologia di migliorare concretamente la vita delle persone. Con 25 anni di esperienza e un portafoglio di soluzioni integrate, ART guida l’innovazione, accelerando l’adozione di tecnologie e servizi digitali in grado di aumentare l’efficienza e la sostenibilità anche nei processi di sviluppo dei nuovi prodotti” ha dichiarato Francesco Ortix, Amministratore Delegato di ART.

Con radici ben piantate in Italia ma uno sguardo sempre più internazionale, ART ha già calcato i palcoscenici di eventi di rilievo come il CES di Las Vegas e il Salone dell’Auto di Shanghai. Ora è la volta dell’IAA di Monaco un’ulteriore conferma dell’approccio internazionale di ART e del riconoscimento globale per il know-how italiano.

L’azienda umbra porta con sé un portafoglio di soluzioni capaci di generare valore in più ambiti, dall’automotive al motorsport, dalla simulazione digitale ispirata al gaming fino all’agritech. Tra le innovazioni in mostra: La piattaforma multi-dominio ARTIST10; Fast Prototyping Toolkit composto da HMI design, V-Cockpit e SDK, rivolto a un mercato in continua evoluzione in cui è necessario accelerare lo sviluppo del prodotto riducendo costi e tempi di progettazione; Una serie di servizi connessi tra i quali la (nuovissima) Connected Telemetry by ART.

La filosofia di ART non si limita alla performance tecnica. L’obiettivo è sviluppare soluzioni che migliorino l’interazione tra uomo e macchina, puntando a un’esperienza d’uso più naturale, intuitiva e sicura. Un approccio che riflette la capacità dell’azienda di anticipare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Con lo sguardo rivolto al mondo, ART si conferma un’eccellenza del Made in Italy capace di innovare trasversalmente, ponendo la tecnologia al servizio della qualità della vita.