Asaps, 31 vittime nel fine settimana sulle strade italiane. La regione più colpita è il Lazio con 8 vittime

E' di 31 vittime il bilancio provvisorio degli incidenti sulle strade italiane in questo fine settimana: lo fa sapere l'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale, dopo il gravissimo incidente con sei morti e numerosi feriti avvenuto sulla statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria. Da venerdì ad oggi sono deceduti 16 conducenti o trasportati di auto o camper, 11 motociclisti, due pedoni, un ciclista e un conducente di Tir. Tra le vittime ci sono tre minori, una ragazza di 14 anni e due ragazzi di 17, in tre diversi sinistri, mentre la vittima più anziana è un uomo di 83 anni. La regione più colpita è il Lazio, con 8 vittime tra cui sei in provincia di Rieti, seguono Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia con 3, Piemonte, Toscana e Campania con 2, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Calabria e Sardegna con una.