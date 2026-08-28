Asaps, nel 2025 oltre duecento incidenti stradali con animali coinvolti. Gli eventi hanno causato 14 morti e 238 feriti

Nel 2025 l'Osservatorio Asaps Sapidata, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, ha registrato 205 incidenti significativi con il coinvolgimento di animali, in aumento rispetto ai 199 del 2024. Gli eventi hanno causato 14 morti e 238 feriti. Il report prende in esame i soli incidenti con animali che hanno determinato lesioni o decessi di persone. La maggior parte dei sinistri ha coinvolto animali selvatici (187 casi, 91,2%) e si è verificata sulla rete ordinaria (200 episodi). Gli incidenti notturni sono stati 50, mentre 155 si sono verificati di giorno.

I mezzi coinvolti sono stati per la maggior parte auto (133), poi motocicli/ciclomotori (74), autocarri/pullman (1), biciclette/pedoni (10). Le regioni più colpite sono state Campania, con 24 episodi, Lombardia (31) e Toscana (20). «Il fenomeno - commenta il presidente dell'Asaps, Giordano Biserni - richiede interventi strutturali e misure preventive più efficaci, soprattutto nelle aree ad alta presenza di fauna selvatica». Asaps rinnova i propri consigli per la sicurezza: «Progettazione di sottopassaggi, segnalazioni dei punti critici, installazione di reti ad alto impatto, prudenza nelle ore serali, attenzione ai mezzi impegnati nello sfalcio dell'erba».