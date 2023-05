Aspark Owl, record a ripetizione per l’elettrica giapponese. Con 4 motori da 1.980 cv lancia la sfida alla Rimac Nevera

L’hypercar elettrica Owl (cioè gufo in inglese) della giapponese Aspark ha stabilito due nuovi record mondiali per vetture stradali a batteria. Grazie alla potenza di 1.980 Cv - quasi il doppio di una monoposto di Formula 1 - erogati da quattro motori elettrici, la Owl ha aggiornato il Guinness dei primati alle voci velocità media più alta su un quarto di miglio (309,02 km/h) e su un ottavo di miglio (318,85 km/h) diventando uno dei modelli elettrici più veloci mai costruiti, insieme al Rimac Nevera. I nuovi record sono stati stabiliti durante l’evento Straightliners all’Elvington Airfield nello Yorkshire e i risultati sono stati confermati dalla Uk Timing Association.

In precedenza la Aspark Owl aveva fatto registrare al Misano World Circuit lo scatto da 0 a 100 km/h in 1,72 secondi. La batteria agli ioni di litio da 64 kWh della Owl ha una capacità molto inferiore rispetto a quella delle altre hypercar elettriche rivali Rivian e Lotus. Questo con l’obiettivo di ridurre il peso assieme a soluzioni high tech come il telaio in fibra di carbonio, così come la maggior parte degli altri componenti. La giapponese Aspark, fondata da Masanori Yoshida, è un colosso della progettazione e dell’engineering con 25 sedi nel mondo - compresi Giappone, Indonesia, Thailandia e Svizzera - e ricavi per oltre 160 milioni di dollari.