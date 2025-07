Assistenza stradale, avanza la digitalizzazione: partnership fra LoJack e Charlie24

LoJack Italia, società di soluzioni telematiche per l’automotive e attiva nel recupero dei veicoli rubati, e Charlie24 Italia, la piattaforma digitale di assistenza stradale, uniscono le forze per garantire agli automobilisti un moderno e tempestivo servizio di assistenza stradale

In caso di guasto del proprio veicolo ora gli automobilisti che hanno scelto di dotarsi delle soluzioni LoJack potranno accedere al servizio di assistenza tramite web APP su qualsiasi dispositivo (o chiamare il numero verde), inserire la propria targa per essere riconosciuto, selezionare il tipo di soccorso necessario, fornire la propria posizione tramite geolocalizzazione e ricevere in tempi rapidi il supporto richiesto. In attesa dell’intervento, è possibile anche monitorare in tempo reale sulla mappa interattiva il percorso di avvicinamento e i tempi d’arrivo del mezzo soccorritore.

Il driver potrà fare affidamento su un capillare network di mezzi ed esperti presenti su tutto il territorio nazionale e chiedere soccorso in qualsiasi momento della giornata, nei casi di: batteria scarica, gomma a terra, problema meccanico, incidente, serbatoio a secco, porte bloccate o altre situazioni che compromettano la possibilità di muoversi in autonomia e sicurezza. In queste occasioni l’intervento di esperti potrà prevedere il ripristino della vettura in loco oppure il suo trasporto presso l’officina più vicina.

“L’accordo con Charlie24 segna per noi una importante nuova tappa nell’ampliamento della gamma dei servizi offerti”, ha osservato Maurizio Iperti, Presidente Automotive LoJack EMEA, “Grazie a questa partnership, da oggi potremo prenderci cura dell’automobilista e del suo veicolo, non solo in caso furto o nei diversi momenti di gestione del mezzo (ad esempio aiutandolo a prevenire malfunzionamenti o in caso di incidenti), ma anche garantendogli una tempestiva e puntuale assistenza stradale in caso di guasto o anche solo per la foratura di una ruota o di batteria scarica; l’obiettivo è trasformare una spiacevole situazione caratterizzata da agitazione e preoccupazione, in qualcosa di risolvibile facilmente e in poco tempo”. Il servizio Charlie24 è già disponibile per i clienti privati che potranno abbinarlo al servizio LoJack e dai prossimi mesi l’offerta sarà accessibile anche alle flotte aziendali e ai concessionari.

“Questa partnership con LoJack Italia rappresenta un passaggio strategico nel nostro percorso di crescita e innovazione nell’ambito dell’assistenza stradale digitale”, ha dichiarato Tommaso Lemessi, Co-fondatore e CEO di Charlie24. “La nostra piattaforma nasce con l’obiettivo di semplificare radicalmente l’esperienza dell’automobilista, offrendo un servizio completamente digitale, attivabile in pochi secondi, senza chiamate né app da installare. Grazie all’integrazione con le soluzioni LoJack e all’utilizzo di API snelle e modulari, possiamo offrire una user experience unica e tempi di intervento ottimizzati, supportati da tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning. Charlie24 non si limita a digitalizzare il soccorso stradale, ma promuove un modello integrato di towing & repair, che consente di gestire in modo efficiente l’intero ciclo dell’assistenza. Insieme a LoJack, condividiamo l’ambizione di ridefinire gli standard del settore, mettendo al centro l’efficienza operativa, la trasparenza e la centralità del cliente”.