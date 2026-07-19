Aston Martin Dreadnought, dalla fantasia alla realtà? Suv con motore V12 inserito per ora solo nel gioco “Call of Duty”

Spesso modelli virtuali 'estremi' perché progettati per vivere esclusivamente nel mondo dei videogiochi hanno dato lo spunto per veicoli reali, magari in serie limitata ma realmente utilizzabili su strada o in pista. È quanto potrebbe accadere con l'aggressivo supersuv Aston Martin Dreadnought, progettato per il momento in esclusiva per Call of Duty : Modern Warfare, il celebre videogioco sviluppato da Infinity Ward e pubblicato da Activision. Ma che potrebbe servire alla Casa di Gaydon per esplorare lo sbarco in nuovi mercati, come appunto quello dei suv di lusso con allestimento militare e prestazioni da supercar, in questo caso garantite da un poderoso motore V12. Aston Martin Dreadnought, si legge nella nota, è stato ideato dal team di design di Aston Martin, che ha lavorato senza dove rispettare i vincoli del mondo fisico. Il risultato, insolito ma non per questo non apprezzabile, è un suv tattico a trazione integrale, senza compromessi, che offre le emozioni di un linguaggio visivo estremo, ma esalta anche l'esperienza di gioco.

Dreadnought combina prestazioni da supercar, tecnologie di blindatura avanzate e sistemi di intelligence adattivi per la zona di combattimento in un'unica forma di grande impatto, dove ogni elemento è stato concepito per prestazioni tattiche d'élite. È il caso dell'aerodinamica ottimizzata alle interfacce di comando digitali completamente integrate. Che contrastano con dettagli di design raffinati che sottolineano l'eredità di lusso di Dreadnought: dalla trama a spina di pesce della fibra di carbonio esterna ai dettagli in pelle Oxford Tan su cruscotto e pannelli delle portiere, fino alla leva del cambio color oro metallizzato.

Il nome Dreadnought, spiega Aston Martin, evoca naturalmente immagini di potenza militare, poiché, oltre al suo ovvio significato letterale ('non temere nulla'), richiama anche la famosa nave da guerra britannica dei primi del Novecento, la HMS Dreadnought, rivoluzionaria in termini di armamento e propulsione da aver dato origine a una classe di navi da guerra completamente nuova, definendo le ambizioni militari navali globali all'inizio del Novecento.

Stefano Saporetti, director of brand diversification alla Aston Martin ha commentato: in questa creazione digitale, queste caratteristiche contrastano in modo unico co con elementi raramente riscontrabili in un'Aston Martin, come la corazzatura di livello militare". "Per me - ha dichiarato Saporetti - la Dreadnought è iinconfondibilmente un'Aston Martin, amplificata senza compromessi. La qualità dei dettagli che siamo riusciti a includere, fino all'iconica vernice Chiltern Green, così sinonimo di questo marchio, sottolinea la nostra dedizione a offrire un'esperienza Aston Martin autentica". "Caratteristiche diverse come il telaio in fibra di carbonio e dettagli raffinati come le cerniere delle portiere in oro satinato anodizzato, riflettono la nostra determinazione a essere il marchio di lusso più desiderabile nel settore automobilistico e non solo".



