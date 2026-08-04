Audi A2 e-tron, cresce l'attesa per la compatta elettrica più efficiente del brand. Abbina tecnologie avanzate e ricarica bidirezionale

Audi rilancia uno dei nomi più iconici della propria storia con la nuova A2 e-tron, presentata ufficialmente il 17 marzo 2026 durante l'Annual Media Conference di Ingolstadt dal CEO Gernot Döllner. Compatta, premium e interamente elettrica, la vettura sarà prodotta nello stabilimento di Ingolstadt, farà il suo debutto mondiale nell'autunno del 2026 e arriverà sul mercato italiano a inizio 2027. Il ritorno della sigla A2 richiama il modello prodotto tra il 1999 e il 2005, considerato un progetto pionieristico grazie alla carrozzeria in alluminio, alla leggerezza costruttiva, al coefficiente aerodinamico di 0,25 e a un'efficienza che anticipava di molti anni le esigenze della mobilità moderna. La nuova A2 e-tron raccoglie quell'eredità proponendosi come l'Audi più efficiente mai realizzata.

La variante da 140 kW (190 CV) con pacchetto Efficiency dichiara un consumo di 12,8 kWh ogni 100 chilometri nel ciclo Wltp, risultato ottenuto grazie a un'aerodinamica particolarmente curata, a un powertrain di nuova generazione e a una batteria progettata per massimizzare prestazioni ed efficienza. La compatta elettrica raggiunge un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,24, il migliore mai ottenuto da un modello Audi del segmento, grazie a una carrozzeria ottimizzata, al sottoscocca completamente carenato, ai cerchi aerodinamici, alle prese d'aria attive e a specifiche soluzioni per migliorare i flussi d'aria. Secondo il costruttore, questi accorgimenti consentono di ridurre i consumi fino a 0,9 kWh ogni 100 chilometri rispetto a una vettura di analoghe dimensioni. Tutte le versioni adottano un motore sincrono a magneti permanenti abbinato a nuove elettroniche di potenza con semiconduttori al carburo di silicio, capaci di incrementare l'efficienza della trazione fino al 10% rispetto ai sistemi precedenti.

La A2 e-tron è inoltre equipaggiata con una batteria al litio-ferro-fosfato da 61 kWh con architettura «cell-to-pack», soluzione che migliora densità energetica, durata e prestazioni di ricarica. L'efficienza del rifornimento tramite wallbox raggiunge l'89,6%, mentre la vettura supporta la ricarica bidirezionale: con la funzione Vehicle-to-Load può alimentare dispositivi esterni e, successivamente al lancio, con la modalità Vehicle-to-Home potrà essere utilizzata come sistema di accumulo energetico domestico, anche in abbinamento a un impianto fotovoltaico.