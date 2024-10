Audi A2 E-Tron, la one-off elettrica retrò che guarda al futuro. Per celebrare i 25 anni dal debutto del modello

Come era già accaduto con la Nsu Prinz nel 2023, i tirocinanti del programma di apprendistato Audi, assieme ai loro tutor, hanno completato quest'anno un interessante 'recupero' in chiave elettrica della iconica A2, la monovolume compatta super-efficiente che la Casa dei Quattro Anelli lanciò nel 1999. L'electromod (dall'unione dei termini electric e restomod) è stata battezzata correttamente Audi A2 E-Tron, visto che si muove esclusivamente con l'energia della batteria, ma nelle immagini diffuse sui social da Audi compare la targa A2 5years a sottolineare la celebrazione del debutto dell'originale A2 che avvenne appunto un quarto di secolo fa.

Rispetto all'innovativa monovolume del 1999 gli interventi estetico sono stati 'lievi', quel tanto che è servito a modernizzarla e a comunicare la presenza del sistema propulsivo elettrico. E' il caso dei proiettori che conservando la forma originale sono stati sostituiti con strisce Led più attuali. Inoltre i badge su muso e coda sono ora illuminati, come nella nuova Audi Q6 E-Tron. Anche le maniglie delle portiere convenzionali sono state sostituite con quelle scomparsa e i cerchi in lega originali hanno lasciato il posto a elementi attualizzati con il disegno chiuso ma fortemente ispirato alle ruote originali con grandi razze piatte.

Caratterizzata da un coefficiente compreso tra 0,25 e 0,29, l'A2 del 1999 era già una delle auto di produzione più aerodinamiche della sua epoca. Per la nuova one-off A2 E-Tron Audi non ha fornito un valore aggiornato ma c'è da credere che gli interventi apportati dal team degli apprendisti abbiano ulteriormente abbassato questa cifra. Ricordiamo che con una lunghezza inferiore a quattro metri e una larghezza di soli 1,7 m, l'A2 era una super compatta - nata anche per far concorrenza con la Mercedes Classe A (W168) del 1997 - e sostanzialmente più piccola dell'attuale modello elettrico entry-level di Audi, la Q4 E-Tron. Del resto la stessa Audi aveva espresso l'idea di un suo ritorno nell'ambito delle compatte con il concept AI:ME svelato allo Shanghai Motor Show nell'aprile del 2019. Come esprimeva la denominazione si trattava di un Concept-laboratorio per mostrare le possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale, della propulsione elettrica e della guida autonoma.

Il formato di AI:ME era però molto diverso da quello dell'antenata A2, con una lunghezza di 4,3 metri e una larghezza (davvero importante) di 1,9 metri. Ecco perché alcuni media - tra cui l'autorevole magazine Britannico - ipotizzano che l'operazione 'nostalgia' della A2 E-Tron possa rappresentare un banco di prova per tastare i pareri su una possibile nuova piccola dei Quattro Anelli, da lanciare come city car premium nel 2027, anche per colmare il vuoto di mercato lasciato dall'uscita di scena della Smart ForTwo.