Audi A6 Sportback e-tron, percorrenza da record del mondo: 1.338 km con una sola ricarica

Oltre mille e trecento chilometri senza mai fermarsi a caricare. È il risultato ottenuto da Audi A6 Sportback e-tron performance, che con Miko Marczyk, campione europeo di rally, al volante ha percorso 1.338 chilometri attraverso la Polonia con un'unica ricarica della batteria. La prestazione è stata certificata dal Guinness World Records, con un consumo energetico medio di 7,09 kWh ogni 100 chilometri.

Il viaggio è iniziato l'11 settembre 2026 alle 01:55 del mattino. Marczyk ha attraversato il Paese seguendo il corso della Vistola, toccando Cracovia, Sandomierz, Varsavia, Toruń e Grudziądz fino a Hel, sul Mar Baltico, per poi rientrare lungo lo stesso itinerario. Il tutto nel traffico ordinario, con diversi tratti percorsi nelle ore di punta e temperature medie di 15 °C, scese a 7 °C a Grudziądz nelle prime ore del mattino. Dopo oltre 45 ore dalla partenza, il tragitto si è concluso tra Toruń e Ciechocinek.

Il progetto è stato sostenuto da Volkswagen Financial Services, di cui Marczyk è ambasciatore. «Audi A6 Sportback e-tron performance è stata la compagna ideale per conquistare questo record», ha dichiarato il pilota. «Può contare su 381 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. La batteria ha una capacità netta di 94,9 kWh e il coefficiente di resistenza aerodinamica è eccezionalmente contenuto. Un mix votato alla massima efficienza».

Dai 774 km WLTP ai 1.338 km del record. Il divario rispetto all'autonomia omologata è notevole: la vettura dichiara infatti fino a 774 chilometri nel ciclo WLTP. Secondo quanto spiegato, a fare la differenza è stato uno stile di guida orientato all'efficienza. Decisive la conoscenza approfondita dell'auto e delle sue modalità di guida, l'uso della frenata rigenerativa, la gestione della pressione degli pneumatici e una lettura fluida della strada, con manovre anticipate e nessuna accelerazione inutile né frenata brusca.

La migliore aerodinamica mai realizzata da Audi. Secondo modello costruito sulla piattaforma premium elettrica PPE, A6 Sportback e-tron abbina un'architettura a 800 Volt a una batteria da 100 kWh nominali (94,9 kWh netti). Nella guida quotidiana il sistema di recupero dell'energia gestisce circa il 95% delle decelerazioni tramite la frenata elettroidraulica. A velocità più elevate pesa invece l'aerodinamica: circa il 40% dei consumi nel ciclo WLTP è dovuto alla resistenza dell'aria. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di 0,21, A6 Sportback e-tron è l'Audi con il miglior valore di sempre. Per la berlina elettrica di Ingolstadt, è la dimostrazione di quanto lontano possa portare l'efficienza.