Audi a fianco delle località alpine per lo sviluppo della mobilità sostenibile: consegnate le nuove e-tron

ROMA – Prosegue la strategia Audi Road to zero emissions a Cortina d’Ampezzo, Madonna di Campiglio e in Alta Badia, dove nei giorni scorsi sono state consegnate le nuove Audi e-tron (nuovo SUV elettrico del brand) che contribuiranno ulteriormente allo sviluppo di progetti locali dedicati alla mobilità sostenibile. Partner della località di Cortina dal 2017, Audi sta sviluppando una rete di punti di ricarica elettrica sul territorio di Cortina d’Ampezzo, mettendo a disposizione di tutti gli utenti infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile. Oltre alle ‘stazioni meteo’ digitali che mostrano l’interazione tra uomo e ambiente, grazie alla partnership con ENEL X sono oggi a disposizione dell’utenza locale e turistica 2 colonnine di ricarica, garantendo così 4 postazioni sul territorio.

Dura invece dal 2014 la partnership con Madonna di Campiglio, dove Audi sta lavorando per declinare la sua visione della mobilità in modo innovativo. Dopo una fase di test che ha l’obiettivo di rendere Madonna di Campiglio un comune montano sostenibile dal punto di vista della mobilità, il programma prevedrà, in un secondo momento, di ampliare la flotta di Audi e-tron al resto dell'area e potenzialmente a tutto il Parco dell’Adamello Brenta (entrato a far parte della Rete Europea e Mondiale dei Geoparchi sotto l’egida dell’UNESCO). In una visione contemporanea della montagna, che sottolinea l’unicità dell'ambito di Madonna di Campiglio, il turismo sostenibile è l’unico che possa garantire rispetto della natura, tutela della bellezza e al contempo servizi efficienti per gli ospiti e i residenti.

Anche con l’Alta Badia la Casa di Ingolstadt ha da tempo una fattiva collaborazione che si traduce anche nell’investimento in un comprensorio da sempre attento all’approccio sostenibile e all’utilizzo intelligente delle risorse. Tra le recenti novità annunciate dal Dolomiti Superski, ci sono in progetto nuovi collegamenti tra le valli e l'impegno nella mappatura e la fornitura di colonnine di ricarica elettrica. Con l’obiettivo di incrementare sempre più l’integrazione tra le tecnologie sostenibili Audi e la località, sono infatti presenti stazioni di ricarica nei pressi dei principali touch point Audi e presso le Associazioni Turistiche dell’Alta Badia. Infine, oltre all’intesa con Enel e alla partnership sul progetto EVA+, Audi AG è anche parte della joint venture “Ionity” finalizzata a creare la rete di ricarica ad alta velocità più grande d’Europa.