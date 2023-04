Audi al Fuorisalone celebra 10 anni collaborazione con la kermesse milanese. Longo: «Prima italiana per Concept Skysphere»

MILANO - Audi porta al Fuorisalone di cui nel 2023 è partner per il decimo anno il proprio modello di business come «esempio del processo virtuoso, dell’effetto domino che è stato avviato applicando i principi dell’economia circolare alla produzione e che ha consentito di introdurre sul mercato cinque anni fa la prima auto elettrica costruita in uno stabilimento carbon neutral». Lo ha detto oggi a Milano Fabrizio Longo direttore di Audi Italia nel corso del suo intervento alla conferenza di apertura del Fuorisalone alla Università Statale.

Longo ha ricordato che «in Audi ci appassionano le sfide come quella di aver preso l’iniziativa e le responsabilità di guidare una trasformazione epocale» che nel caso dell’azienda dei Quattro Anelli «vede non solo il cambiamento da produttori di mobilità tradizionale in abilitatori di mobilità elettrica e digitalizzata» e facendo evolvere l’industria «dalla modalità estrattiva a quella rigenerativa». Un vero e proprio processo domino che trova perfetta corrispondenza con il tema Re-Evolution del Fuorisalone 2023 e che Audi «ha voluto rappresentare - ha ribadito Longo - con l’installazione in corso Venezia 11 e che incornicia la Concept Skysphere». «È un’anteprima per il pubblico italiano - ha concluso - emblema della nostra visione della mobilità che in Audi continuerà sempre ad emozionare».