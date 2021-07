Audi, “All'avanguardia della tecnica” compie 50 anni. Il celebre claim della casa rivive oggi nella gamma e-tron

INGOLSTADT - Si scrive 'Audi Vorsprung durch Technik' e si traduce come 'All' avanguardia della tecnica'. Lo storico claim della casa dei quattro anelli compie cinquant'anni. Nel 1969, Auto Union GmbH, con sede a Ingolstadt, e NSU Motorenwerke, con sede a Neckarsulm, diedero vita ad Audi NSU Auto Union AG. La gamma spaziava dai motori raffreddati ad aria della serie NSU Prinz a trazione posteriore ai propulsori a quattro cilindri raffreddati a liquido delle Audi 60 e Audi 100 a trazione anteriore, sino ad arrivare all'unità Wankel della futuristica NSU Ro 80. Nel 1970, Hans Bauer decise di valorizzare l'ampiezza del portfolio tecnologico ed è così che fu ideato il claim 'Vorsprung durch Technik - All'avanguardia della tecnica'.

Nel gennaio 1971, il nuovo claim apparve per la prima volta in una pubblicità e i clienti lo ritrovarono a lettere cubitali anche all'interno degli opuscoli Audi NSU: che si trattasse di Audi 100, Audi 100 Coupé S, Audi 80 o Audi 50, il comun denominatore era 'All'avanguardia della tecnica'. In seguito, il claim subì alcune variazioni come "Audi. Un bell'esempio di tecnologia" oppure "Audi. Guida sicura con tecnologia perfetta", ma l'azienda tornò presto all'originale. Con il lancio di Audi quattro nel 1980, lo slogan divenne una costante nelle comunicazioni del brand. All'uscita Ingolstadt-Nord dell' autostrada A9, al vertice di un grattacielo era installata la più grande, per l'epoca, insegna illuminata d'Europa: l'ovale Audi con l'aggiunta della scritta "All'avanguardia della tecnica".

Da dicembre, l'esposizione "Living Progress-50 anni All' avanguardia della tecnica", consentirà ad Audi di mostrare ai visitatori dell'Audi Forum di Neckarsulm alcune pietre miliari della tecnica dei quattro anelli. "Se dovessi individuare un'innovazione tecnologica in grado di esprimere l'essenza della propensione al progresso del brand - ha commentato Oliver Hoffmann, Membro del Board per lo sviluppo tecnico di Audi AG - non potrei che scegliere la trazione quattro. Oltre a determinare i nostri successi nei rally, testimonia il trasferimento esperienziale dal mondo delle corse alla produzione di serie. Da allora, quattro e Audi sono inseparabili. Non meno iconica, però, la prima generazione di Audi A8 con tecnologia Audi Space Frame. Nel 1994, grazie a questa soluzione, il Marchio ha alzato nettamente l'asticella del segmento premium".

Oggi, il claim che ha accompagnato cinquant'anni di storia Audi ha trovato una nuova interpretazione nella gamma elettrificata e-tron. "Coerentemente con il claim 'All'avanguardia della tecnica' - ha spiegato Hildegard Wortmann, Membro del Board di Audi AG per le Vendite e il Marketing - Audi mira alla leadership tecnologica nel campo della mobilità full electric. Dal 2026, lanceremo sul mercato globale esclusivamente nuovi modelli BEV. Stiamo ridefinendo il concetto di avanguardia concentrandoci su sostenibilità, digitalizzazione ed elettrificazione. Vogliamo dare il nostro contributo per creare un futuro degno di essere vissuto".