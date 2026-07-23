Audi celebra i campioni Fisi con una giornata all'insegna delle alte prestazioni. In pista a Imola con la nuova RS 5

Audi ha accolto all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola 29 atleti della Federazione Italiana Sport Invernali, protagonisti di un palmarès che comprende 18 medaglie conquistate ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'iniziativa, organizzata nell'ambito della collaborazione che lega il marchio alla FISI dal 2007, ha permesso agli azzurri di vivere una giornata dedicata alla guida ad alte prestazioni e all'innovazione tecnologica. Tra i protagonisti figuravano Federica Brignone, Sofia Goggia, Dominik Paris, Lukas Hofer, Lorenzo Sommariva, Maurizio Bormolini, Simone Deromedis e Dominik Fischnaller, che hanno potuto mettersi al volante della nuova Audi RS 5 plug-in hybrid.

La sportiva dei quattro anelli, prima RS elettrificata della storia del marchio, dispone di una potenza di 639 CV e della trazione integrale quattro, combinando elevate prestazioni e tecnologie di ultima generazione. Affiancati dagli istruttori Audi driving experience, gli atleti hanno affrontato il tracciato di Imola sperimentando accelerazione, precisione di guida e controllo della vettura. A rendere ancora più esclusiva la giornata è stata la presenza di Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans con Audi, che ha condiviso con gli ospiti la propria esperienza maturata nel motorsport.

L'evento ha offerto inoltre uno sguardo al futuro del marchio grazie all'esposizione della monoposto Audi R26, simbolo dell'imminente debutto del costruttore in Formula 1, e all'Audi Race Simulator, che ha consentito agli atleti di vivere virtualmente l'esperienza di guida di una monoposto.