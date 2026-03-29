Audi con Enel amplia l'offerta per la ricarica domestica. Nuove soluzioni dedicate ai modelli elettrici e plug-in dei Quattro Anelli

Audi rafforza il proprio ecosistema per la mobilità elettrica introducendo nuove soluzioni per la ricarica domestica sviluppate in collaborazione con Enel e dedicate ai modelli elettrici e ibridi plug-in del marchio dei cinque anelli. L'obiettivo è semplificare l'accesso alla ricarica privata attraverso un'offerta flessibile, disponibile per tutte le formule di acquisto e noleggio e pensata per adattarsi alle diverse esigenze dei clienti.

Le soluzioni si articolano su tre livelli, ovvero Home Check, che prevede un sopralluogo tecnico per verificare l'impianto domestico, 'Solo Wallbox' che consente di acquistare la stazione di ricarica in autonomia, oltre al Pacchetto All Inclusive', che include sopralluogo, installazione e assistenza completa.

Le wallbox disponibili, con potenze fino a 22 kW, integrano funzioni intelligenti come la gestione dinamica del carico, in grado di ottimizzare l'erogazione di energia in base ai consumi domestici, e il controllo da remoto tramite app. È inoltre previsto un servizio rapido che consente, quando possibile, l'installazione immediata già durante il sopralluogo.