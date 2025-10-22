Concept C, su strada il laboratorio stilistico di Audi che raprresenta il futuro del brand

L'Audi Concept C si mostra su strada in tutta la sua originalità e dinamicità forte della sua omologazione alla circolazione sulle strade pubbliche. Laboratorio stilistico viaggiante, rappresenta il futuro del brand a livello di design. La versione di serie consentirà di guidare con il tetto aperto ed offrirà, nel contempo, l'eleganza dell'hardtop.

Le immagini che la immortalano insieme a modelli iconici dei quattro anelli, come la TT MK1, la R8, ed alla vettura da competizione Auto Union Type C, sottolineano il legame di questo prototipo con la tradizione del marchio. L'abitacolo, in cui la tecnologia è integrata in maniera intelligente, presenta comandi fisici, come i tasti sul volante, che creano una connessione tra auto e guidatore attraverso il caratteristico «Audi click». Non manca un display pieghevole da 10,4 pollici che rimane nascosto fino all'attivazione, con le informazioni che appaiono solo quando è necessario.