Audi e Cortina, prosegue il binomio perfetto per la diffusione di progetti di sostenibilità ambientale

CORTINA - Una location coerente con la filosofia Audi che mette la sua eccellenza tecnologica al servizio della sportività, della sostenibilità, del lusso discreto ed elegante. Una vetrina ideale per esibire il meglio della produzione di Ingolstadt, ma anche per ribadire che l'impegno con le eccellenze turistiche del nostro Paese (oltre a Cortina, il network delle partnership italiane dei quattro anelli comprende Madonna di Campiglio, la Val Badia e la Costa Smeralda) è tutt'altro che episodico e va ben oltre una semplice sponsorizzazione.

È lo stesso Fabrizio Longo, direttore generale di Audi Italia, a parlare del lungo – e a volte tormentato – dibattito interno sull'opportunità di cambiare l'approccio alle sponsorizzazioni per perseguire una visibilità più moderna e incisiva. «Non vogliamo essere sponsor classici, ma piuttosto facilitatori di ogni possibile collegamento tra i territori con cui collaboriamo e i vari attori interessati a combattere assieme una battaglia comune». Quella, attualissima, della sostenibilità.

Ne offre un esempio il sostegno alla Fondazione Cortina 2021 che cura l'organizzazione dei Mondiali di Sci alpino in programma tra due anni, l'offerta al Comune della e-tron elettrica come vettura ufficiale, il coinvolgimento dell'Enel che ha installato le colonnine di ricarica. Senza dimenticare la cooperazione all'impegno del Dolomiti Superski per realizzare, sempre nel segno della sostenibilità, nuovi collegamenti – primo fra tutti quello tra Val Badia e Cinque Torri – nell'ambito del più vasto comprensorio sciistico europeo.

L'aspetto sportivo, evidenziato dalle storiche sponsorizzazioni delle Federazione dello sci alpino (la casa madre sostiene quella internazionale da 17 anni, la filiale di Verona quella italiana da 12), ha offerto il contorno ideale – nel fine settimana dedicato al classico appuntamento cortinese con la Coppa del Mondo femminile di sci, pettacolare anche se quest'anno la vertiginosa pista Olympia delle Tofane è stata avara di soddisfazioni per le discesiste azzurre – alla presentazione nazionale di una vettura perfettamente in linea con la sportività sostenibile che per Audi è un autentico mantra.

Il nome chilometrico della new entry – A6 Avant 40 Tdi quattro ultra S tronic – identifica la versione più attesa (a listino da 59.400 euro) – della station wagon che da anni supera regolarmente l'80% delle vendite della famiglia A6. I 204 cv erogati dal turbodiesel 2.0 hanno consentito di superare in assoluta scioltezza i passi dolomitici del percorso di prova al volante di una grande e confortevole station, performante (velocità massima 240 km orari), ma anche rispettosa dell'ambiente grazie a soluzioni mirate come la propulsione mild-hybrid – condivisa con tutte le versioni della nuova gamma – e la tecnologia ultra che inserisce la trazione integrale quattro solo quando serve davvero.