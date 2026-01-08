Audi E5 Sportback vince il “China Car of the Year 2026”. ha vinto davanti a iCar V23 e XPeng P7

Oggi a Pechino, davanti a una giuria composta da 48 tra i piu autorevoli giornalisti automotive cinesi e alla presenza di Andrea Levy, Presidente del Salone Auto Torino e giurato speciale del China Car of the Year, Audi E5 Sportback e stata proclamata China Car of the Year 2026, il piu autorevole riconoscimento dell'industria automobilistica cinese. Audi E5 Sportback ha vinto davanti a iCAR V23 e XPENG P7.

A ritirare il premio e stato Fermin Soneira, Ceo of the Audi and SAIC Cooperation Project (Audi-SAIC). FAW-Audi A5L ha vinto China Design Car of the Year 2026 davanti a HIMA LUXEED R7 e XPENG P7. Il premio e stato consegnato da Andrea Levy a Ms. Zhang Yang, FAW Audi PR Director. NIO ET9 ha vinto nella categoria China Luxury Car of the Year 2026 davanti HIMA MAEXTRO S800, HIMA STELATO S9T.

A ritirare il premio e stato Ma Lin, Assistant Vice President, Brand and Communication at NIO. iCAR V23 ha vinto nella categoria China Budget Car of the Year 2026 davanti Firefly, Geely Galaxy Starry 8 e Leapmotor B10. Ha ritirato il premio Andy Cui, Senior Executive, iCAR.Ferrari 296 Speciale ha vinto nella categoria China Performance Car of the Year 2026 davanti a BMW M2 CS e Land Rover Defender OCTA. Ha ritirato il premio Jan Hendrik Voss, President of Ferrari Greater China. Il rapporto tra il China Car of the Year e il Salone Auto Torino trova una delle sue espressioni nel TADA - Torino Automotive Design Award, il premio ideato dal Salone Auto Torino per valorizzare il design automobilistico come strumento di dialogo culturale e innovazione stilistica che verra consegnato venerdi 11 settembre 2026, durante la giornata stampa di Salone Auto Torino 2026.