Audi E5 Sportback vince il titolo di China Car of the Year 2026. È il primo modello nato dalla partnership con SAIC

Audi, con la E5 Sportback, ha conquistato il titolo di China Car of the Year 2026. Il riconoscimento è frutto della combinazione tra l'ingegneria del brand e l'ecosistema di innovazione digitale cinese. Infatti, la vettura, nata dalla cooperazione tra Audi e SAIC, è basata sulla nuova Advanced Digitized Platform (ADP) ed è una quattro porte fastback 100% elettrica dalla silhouette dinamica che eroga fino a 787 CV, per un'autonomia che può arrivare fino a 770 km. Disponibile sul mercato cinese, sia con trazione posteriore che integrale, la E5 Sportback può scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi; inoltre, è dotata di connettività di ultima generazione e può avere aggiornamenti over the air.

È il primo modello del nuovo marchio Audi per la Cina e si rivolge a una nuova generazione di consumatori che cercano la sinergia tra la dinamica di guida, la qualità e la sicurezza Audi ed il loro ecosistema digitale. Come già annunciato in occasione della presentazione della vettura sotto forma di concept al Salone di Shanghai, il lavoro comune tra la casa dei quattro anelli e SAIC ha ridotto il time-to-market di oltre il 30% e sulla nuova piattaforma della E5 Sportback sono previsti nuovi modelli di segmento B e C per il mercato cinese. «Questo premio conferma il nostro approccio unico in Cina - ha dichiarato Gernot Döllner, ceo di Audi AG - con una profonda integrazione con l'innovazione locale».