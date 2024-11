Audi E: debutta in Cina il concept senza gli iconici anelli. Sviluppato con Saic ha 700 km di autonomia

La decisione presa da Audi per preparare il suo futuro in Cina (che è il più grande mercato automobilistico al mondo) è davvero drastica. Il concept Audi E, svelato a Shanghai, non solo indica una filosofia stilistica completamente differente rispetto ad oggi, ma mostra per la prima volta la nuova identità di marca riservata a quel Paese con un logo AUDI tutto maiuscolo e più moderno e soprattutto (come era stato anticipato) con la scomparsa dei Quattro Anelli. Basate e pensate per la Cina, queste due novità - si legge nella nota della Casa di Ingolstadt - rappresentano il meglio di entrambi i mondi cioè l'incontro dell' inconfondibile Dna Audi con le innovazioni cinesi. «Lanciando questo nuovo marchio per modelli elettrici e intelligenti in Cina - ha detto Gernot Döllner, ceo di Audi - stiamo aprendo nuove strade per attingere a nuovi segmenti di clientela, più esperti di tecnologia». I clienti premium cinesi, ribadisce la nota dell'azienda, sono diversi rispetto alle loro controparti internazionali e hanno aspettative diverse. Sono più giovani e sono più esperti di tecnologia. Si aspettano connettività all'avanguardia e guida automatizzata.

Questo oltre, ed è la cosa più importante, ad un'esperienza entusiasmante e inconfondibile viaggiando in un abitacolo che sia allo stesso tempo familiare e sorprendente. Trend che il concept elettrico Audi E - sviluppato congiuntamente da esperti provenienti da Germania e Cina - punta a soddisfare in perfetta sintonia con la tradizione del brand. Audi E (che ha un profilo da Sportback) offre inoltre un'anteprima di tre futuri modelli di produzione che saranno introdotti in quel mercato a partire dalla metà del 2025. Questa auto, e quelle di produzione che seguiranno, combina i punti di forza di Audi con la velocità di innovazione dello storico partner cinese SAIC. Audi porta sul tavolo il know-how in prodotti e design premium, sviluppo complessivo dei veicoli e ingegneria. SAIC offre innovazioni rapide, un ecosistema tecnologico consolidato e una profonda conoscenza delle richieste del mercato locale. Il risultato di questa combinazione è una la piattaforma digitalizzata avanzata che - ha detto Döllner - sarà la base per una nuova generazione di veicoli intelligenti e connessi all'avanguardia destinati esclusivamente alla Cina».

«Una cooperazione, quella con SAIC, che amplierà ulteriormente il portafoglio Audi di veicoli elettrici in Cina e accelererà la trasformazione dell'azienda nel più grande mercato del mondo». Il lavoro in comune, sottolinea l'aziernda, ha ridotto il time-to-market di oltre il 30%, con il primo modello che inizierà le vendite nel 2025. Sulla nuova Advanced Digitized Platform sono previste per il mercato cinese auto elettriche di segmento B e C. Nel caso della E concept, che ha una lunghezza di 4.870 mm e un passo di 2.950 mm, sono presenti due motori elettrici che erogano una potenza totale di 570 kW ( 775 Cv) e 800 Nm di coppia massima. La E concept è dotata di architettura elettrica a 800 Volt e di una batteria da 100 kWh, che consente un'autonomia di 700 km (misurata in base alle norme CLTC). L'accelerazione da 0 a 100 km/h si effettua in 3,6 secondi.