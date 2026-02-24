Audi e Dolomiti Superski portano il piacere della guida su ghiaccio e la ricarica elettrica in Alta Badia

Dopo dieci anni, Audi rinnova la propria presenza in Alta Badia con una nuova iniziativa: l'Audi driving Experience su ghiaccio, presso l'Audi Snow track statuato a La Villa, nella zona del Parterre della Gran Risa. Operativo fino al 18 marzo, il nuovo proving ground s'inserisce nel programma Audi di test drive dei modelli sportivi RS, della gamma suv Q e della proposta e-tron 100% elettrica e delle attività su parkour che da anni caratterizzano le Audi driving experience sul territorio.

Per far conoscere il nuovo progetto Audi ha diffuso un video dal titolo «The unstoppable performance», che racconta per immagini il legame che unisce Audi all'Alta Badia, dove tecnologia e passione convivono. Protagonisti del cortometraggio sono Audi SQ6 e-tron, versione sportiva da 517 CV del suv elettrico, uno sciatore e il tracciato della leggendaria pista. Il risultato è una dimostrazione di performance che supera il tempo: dopo la chiusura degli impianti di risalita 100% elettrici di Dolomiti Superski dalle piste innevate si prosegue su strada con l'Audi full electric.

Attiva dal 2016, la partnership tra Audi e Dolomiti Superski vede l'introduzione di nuove colonnine di ricarica elettrica firmate Moon Power Italia (marchio del gruppo Volkswagen) in prossimità di alcune aree di sosta di pertinenza degli impianti di risalita. I nuovi punti di ricarica consentono di caricare veicoli a 22 kW di potenza in corrente alternata e, nel corso dell'anno, si prevede l'installazione di nuovi punti di ricarica presso altri impianti di risalita in Val di Fassa.