Audi e Ducati protagonisti a Madonna di Campiglio all'evento Campioni in Pista. RS e-tron GT performance e Panigale V4 R svettano

Audi e Madonna di Campiglio hanno accolto, per il quarto anno consecutivo, l'evento Campioni in Pista, durante il quale è stato presentato il Ducati Lenovo Team. Unite dal 2013 da una collaborazione basata sulla condivisione di valori quali performance e avanguardia, Audi e la località di Madonna di Campiglio sono impegnati in un percorso mirato ad apportare innovazioni sul fronte della mobilità sostenibile, come ribadito dalla tappa notturna di slalom maschile della Audi FIS Ski World Cup di inizio gennaio e dagli investimenti dei quattro anelli per la mobilità del futuro a zero emissioni.

Ad accogliere i numerosi appassionati Ducati che hanno scelto di assistere alla presentazione del team 2026, erano presenti i due esemplari di massima sportività di Audo Group: da una lato, la Granturismo elettrica Audi RS e-tron GT performance, l'auto di serie più potente realizzata dai quattro anelli con i suoi 925 CV; e, a fianco, la racing replica Ducati e, una moto sviluppata nel rispetto del regolamento del Mondiale WorldSBK e mossa dall'esplosivo V4 Desmosedici Stradale da 998 cc.

Dal 2026 Audi Group ha intensificato i programmi nel motorsport; infatti, oltre all'impegno in MotoGP con Ducati, debutterà in Formula 1 con Audi Revolut F1 Team, a sottolineare quanto gli sport motoristici siano importanti per sviluppare tecnologie all'avanguardia per i veicoli a due e quattro ruote del gruppo.