Audi e-tron, al via la prevendita delle versioni ad alte prestazioni S e Sportback

ROMA - Apre la prevendita in Italia di Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback, le versioni ad alte prestazioni dei SUV a zero emissioni dei quattro anelli. Il modello della casa testa, prima vettura elettrica al mondo realizzata in grande serie a poter contare su tre motori a zero emissioni che erogano complessivamente una potenza massima di 503 CV, sia vale anche della trazione integrale quattro elettrica con funzione torque vectoring altrettanto elettrica, ovvero con ripartizione attiva e variabile della coppia sull'assale posteriore. Il motore si affida a dei propulsori asincroni che vengono realizzati quali strutture modulari.

Il motore elettrico di maggiori dimensioni, che aziona l'assale posteriore nei modelli Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro, viene montato sull'asse anteriore. Il motore di minori dimensioni, adattato rispetto alle versioni 55 quattro, lavora ora al retrotreno, affiancato da una seconda unità 'gemella'. Per ottenere il massimo rendimento, nella maggior parte dei casi i SUV elettrici Audi utilizzano in misura prevalente, quando non esclusiva, i propulsori posteriori. Il motore anteriore si attiva qualora il conducente richieda più potenza di quanta le unità elettriche posteriori possano fornire oppure. Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback, nello specifico, sono caratterizzate da un comportamento su strada di tipo sportivo: in uscita di curva, la ripartizione della spinta privilegia sensibilmente il retrotreno. Optando per la modalità Sport del controllo della stabilità ESC e per il programma dynamic del sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select, è possibile innescare il sovrasterzo e drift controllati.

La funzione torque vectoring elettrica e la ripartizione della spinta tra le ruote posteriori, si attiva in pochi millisecondi pur gestendo valori di coppia decisamente elevati. Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback scattano da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, raggiungendo la velocità massima autolimitata di 210 km/h. La batteria ad alta tensione, posizionata sotto la cellula abitacolo, può accumulare 95 kWh, così da garantire percorrenze sino a, rispettivamente, 364 e 369 chilometri nel ciclo combinato WLTP. Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback possono essere ricaricate in corrente continua con potenze fino a 150 kW. In meno di mezz'ora è possibile disporre dell'80 per cento dell'energia. I SUV elettrici Audi sono ricaricabili anche a corrente alternata, di serie fino a 11 kW. Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback arriveranno nelle concessionarie italiane nel corso del mese di novembre ai prezzi di, rispettivamente, 98.300 euro e 100.600 euro. Le varianti sport attitude, invece, vedono il listino partire da 114.300 euro nel caso di Audi e-tron S, da 116.600 euro per Audi e-tron S Sportback.