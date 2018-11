Audi e-tron GT concept: la supercar elettrica dei Quattro Anelli debutta a Los Angeles. In vendita dal 2020

LOS ANGELES - Un altro gioiello dei Quattro Anelli. Presentata al Salone di Los Angeles 2018 in anteprima mondiale è stato tolto il velo all’Audi e-tron GT Concept. Dopo i Suv e-tron e e-tron Sportback, atteso nel 2019, debutta un nuovo, inedito, modello Audi a propulsione elettrica. Questa volta caratterizzato da un’architettura prettamente sportiva e un baricentro fortemente ribassato. Audi e-tron GT concept, forte di una potenza di 590 cv, assicura prestazioni da sportiva di razza. Performance cui contribuisce la trazione integrale permanente quattro elettrica. La produzione del modello di serie verrà affidata ad Audi Sport GmbH, consociata high performance del Marchio. Bassa, ampia e a passo lungo: ecco i tre aggettivi che caratterizzano una Gran Turismo.

Proporzioni perfettamente rispettate da Audi e-tron GT concept, caratterizzata da una lunghezza di 4,96 metri, una larghezza di 1,96 m e un’altezza contenuta in 1,38 m. La carrozzeria dell’inedita coupé a quattro porte si affida a una struttura multimateriale leggera. Al tetto in carbonio si accompagnano numerosi componenti in alluminio ed elementi portanti in acciaio ad alta resistenza. La piattaforma della vettura è stata sviluppata in collaborazione con Porsche, mentre design e carattere riflettono al 100% il DNA Audi. Quattro porte, quattro posti e un passo di 2,9 metri: l’abitacolo di Audi e-tron GT concept abbina la massima versatilità alla cura delle finiture caratteristica del Marchio. Il cockpit è marcatamente orientato al conducente, mentre la consolle, caratterizzata nella zona superiore da un ampio touchscreen, e il motivo orizzontale che unisce senza soluzione di continuità i listelli porta con il cruscotto incorniciano il posto di guida. Il conducente accede agevolmente agli elementi di comando e al sistema d’infotainment.

I sedili s’ispirano al motorsport e garantiscono un eccellente sostegno laterale. Il display della strumentazione e il touchscreen con feedback aptico lungo la consolle beneficiano del look black panel.Forte di due vani bagagli, Audi e-tron GT concept trae vantaggio dalla propulsione elettrica che porta in dote un powertrain decisamente compatto. La zona di carico posteriore, caratterizzata dall’ampio portellone, ha un volume di 450 litri. Sotto il cofano anteriore sono disponibili 100 litri di spazio supplementare. Audi e-tron GT concept può contare su di un powertrain elettrico in grado di erogare complessivamente 590 CV. Agiscono, nello specifico, un motore in corrispondenza dell’assale anteriore e un propulsore sull’asse posteriore. In entrambi i casi si tratta di unità sincrone a magneti permanenti. La coppia viene scaricata a terra mediante la trazione integrale permanente quattro. Più precisamente la variante quattro elettrica , dato che non è previsto alcun collegamento meccanico fra gli assali. La gestione elettronica del sistema coordina la ripartizione della spinta tra avantreno e retrotreno oltre che fra le ruote sul medesimo asse (funzione torque vectoring). Il risultato è una motricità ottimale cui si accompagna uno slittamento controllato in caso di drifting. Audi e-tron GT concept accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 12 secondi.



La velocità massima è autolimitata a 240 km/h. Il potenziale della vettura, caratteristica tutt’altro che comune, può essere sfruttato più volte di seguito senza flessioni nell’erogazione. Un plus reso possibile dal raffinato sistema di raffreddamento della batteria, delle elettroniche di potenza e dei motori. L’autonomia di Audi e-tron GT concept, rilevata secondo lo standard WLTP, è superiore a 400 chilometri. L’energia viene fornita da una batteria agli ioni di litio da 90 kWh.La batteria di Audi e-tron GT concept può essere ricaricata in diversi modi: mediante cavo oppure senza contatto, per induzione, tramite il sistema Audi wireless charging. In questo caso una piastra di ricarica con bobina integrata viene collocata nella zona di sosta abituale dell’auto. Con una potenza di 11 kW, Audi e-tron GT concept può essere comodamente ricaricata al 100% durante la notte.

La ricarica mediante cavo è nettamente più veloce, complice il sistema a 800 Volt che consente, in circa 20 minuti, di rigenerare l’80% dell’energia negli accumulatori così da disporre di un’autonomia superiore a 320 chilometri (ciclo WLTP). Il modello di serie derivato da Audi e-tron GT concept sarà pronto per la produzione entro la fine del 2020. Le prime consegne ai Clienti sono previste nel 2021. Oltre a e-tron GT concept, dalla collaborazione tra i reparti sviluppo Audi e Porsche nascerà la piattaforma elettrica, denominata Premium Platform Electric (PPE), che costituirà la base per veicoli che spazieranno dai segmenti B a D.