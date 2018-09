Audi e-Tron, tutto pronto per il lancio del Suv elettrico. Dalla fabbrica uscito primo esemplare in Rosso Misano

BRUXELLES - Con l'avvio della produzione di serie della e-Tron nello stabilimento di Bruxelles Audi entra nella sua nuova dimensione 'elettrica'. Il primo esemplare - aggressivamente verniciato in Rosso Misano - di Audi e-tron è uscito, silenziosamente, dalla catena di montaggio accolto da Peter Koessler, membro del board per la produzione e la logistica di Audi AG, e da Patrick Danau, AD di Audi Bruxelles.

«Audi e-Tron è pionieristica - ha dichiarato Koessler - per le tecnologie assolutamente innovative di cui è dotata, ad esempio gli specchietti retrovisori esterni virtuali, in combinazione con le tradizionali doti dinamiche Audi. Il nostro stabilimento di Bruxelles è stato integralmente modernizzato per la produzione di e-Tron. Si tratta del primo sito al mondo nel segmento premium certificato carbon neutral». L'impianto Audi Bruxelles compensa infatti le emissioni generate nelle fasi di produzione e, in generale, durante l'attività del sito attingendo energia dalle fonti rinnovabili e promuovendo progetti di tutela ambientale.

Audi ha creato molteplici competenze interne per la produzione di nuova e-tron. A sua volta l'AD di Audi Bruxelles Danau ha detto: «Un obiettivo reso strategico dallo sviluppo autonomo tanto della tecnologia delle batterie quanto del sistema di trazione. Un obiettivo perseguito attraverso la riqualificazione del personale, la progettazione e lo sviluppo delle fasi produttive». Sin dall'estate del 2016, lo stabilimento ha ristrutturato i reparti carrozzeria, verniciatura e la catena di montaggio, realizzando il nuovo reparto per la produzione delle batterie.

Il sistema di trasporto a guida autonoma porta gli accumulatori direttamente sulla linea di assemblaggio. Il personale di Audi Bruxelles ha beneficiato di oltre 200mila ore di formazione per la produzione della prima vettura elettrica dei quattro anelli, così da essere minuziosamente preparato per l'inizio dell'attività. Il reveal per il primo Suv totalmente elettrico della Casa dei Quattro Anelli - in grado di ricaricarsi con potenze sino a 150 kW presso le colonnine ad alta capacità in circa 30 minuti - è previsto per il prossimo 17 settembre, con una diretta streaming da San Francisco, negli Stati Uniti, attraverso il portale www.e-tron.audi.