Audi House of Progress, registrato il record di visitatori. Oltre 150mila ospiti in una settimana di evento

Il marchio Audi è stato protagonista della settimana della Milano Design Week 2025 accogliendo oltre 150.000 visitatori, curiosi di scoprire la vision del brand reinterpretata attraverso un'installazione. Sono ormai dodici anni che il marchio di Ingolstadt partecipa alla settimana del design portando installazioni che reinterpretano la sua vision, fatta di innovazione e progresso, sempre in sintonia con gli asset del brand, quali intelligenza artificiale, mobilità a zero emissioni, carbon neutrality e flessibilità tecnologica. Anche per questa edizione, la presenza Audi negli spazi di Portrait Milano ha celebrato la sua vision in cui la dimensione umana, la tecnologia e la natura si intersecano attraverso il progetto 'flexability' realizzato nell'ambito della mostra-evento di Interni Cre-Action.

Il concetto nasce dalla fusione di flexibility (flessibilità) e ability (abilità, capacità), delineando un'attitudine fondamentale per affrontare il futuro: la capacità di adattarsi, interpretando così la posizione Audi nei confronti della mobilità e dell'ambiente, che si declina tramite lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate finalizzate alla sostenibilità e all'efficienza, capaci di interpretare le esigenze in ogni contesto. Da qui ne è derivata l'interpretazione artistica da parte del duo olandese Drift che ha sviluppato l'installazione immersiva site-specific 'Drift Us', ispirata alla forza primordiale del vento, elemento naturale capace di adattarsi, fluire e generare movimento, proprio come il progresso secondo Audi. Per dare concretezza alla vision, Audi ha anche portato in anteprima mondiale la nuova Audi A6 Avant che, affiancata da A6 Avant e-tron, mostrando l'avanguardia del marchio grazie alle due piattaforme premium, endotermica (Premium Platform Combustion) e full electric (Premium Platform Electric).