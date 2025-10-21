Audi, il feeling con la FISI è sempre più forte: una partnership di quasi 20 anni

Un’unione che dura dal 2007 di questi tempi è sicuramente un sodalizio felice e se Audi e la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) festeggiano l’ennesimo anno da passare insieme, vuol dire che queste nozze funzionano e sono di mutua soddisfazione. È successo al Festival dello Sport di Trento in occasione del quale Audi ha celebrato l’inizio della stagione agonistica consegnando agli atleti della squadra azzurra la flotta di vetture composta da numerosi modelli tra cui le potenti RS Q8, spinte da un V8 4 litri biturbo da 600 cv per uno 0-100 in 3,8 secondi, e le nuove Audi Q5 Plug-in Hybrid e SQ5 TFSI: la prima è disponibile nelle versioni da 299 cv e 367 cv con un’autonomia in elettrico fino a 100 km, la seconda monta un V6 3 litri da 367 cv con sistema MHEV plus, un ibrido a 48 Volt che permette di migliorare l’efficienza del 10% grazie allo spunto fornito in accelerazione e ripresa e alla possibilità di marciare in elettrico a bassa velocità.

Con esse hanno sfilato tra le vie del centro di Trento vere e proprie stelle dello sport come le sciatrici Federica Brignone (vincitrice di due mondiali e sei coppe del mondo) e Sofia Goggia (un’Olimpiade e quattro coppe del mondo), la biatleta Dorothea Wierer (quattro volte campionessa del mondo), Dominik Paris (una coppa del mondo e un mondiale nel supergigante) e il fondista Federico Pellegrino (due coppe del mondo e un oro mondiale). E per rinforzare la dose, Audi ha preparato una versione speciale della E-Tron GT Quattro dotata di una livrea inedita realizzata con speciali pellicole decorative in rosso e nero su fondo bianco che esaltano le forme della vettura e richiamano i colori della FISI. La E-Tron GT è una coupè 4 porte elettrica provvista di due motori per una potenza totale di 430 kW e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi. La batteria da 105 kWh lordi (97 kWh netti) permette di avere un’autonomia di 575-622 km e, grazie all’architettura elettrica a 800 Volt, è ricaricabile in corrente continua fino a 320 kW così che per passare dal 10% all’80% ci vogliono solo 18 minuti. E ci sono anche altre tre versioni più potenti: la S da 500 kW, la RS da 630 kW e la RS Performance da 680 kW (0-100 km/h in 2,5 s.). La E-Tron GT Quattro è ovviamente provvista di trazione integrale, che assicura la massima presa e sicurezza proprio sulle strade innevate e i contesti dove si praticano gli sport invernali, inoltre guarda ad un futuro della mobilità che è già presente ed è rappresentato dalla propulsione elettrica.

Quest’ultima caratteristica si ricollega ad altri valori che accomunano Audi con la FISI, ovvero l’approccio sostenibile e l’utilizzo attento delle risorse che si esprimono nella presenza sul territorio per il suo sviluppo attraverso iniziative esclusive ed investimenti mirati. Sarà questa, ancora una volta, la chiave di un sodalizio che vedrà Audi presente nel corso della stagione invernale Audi presso le località sciistiche italiane più belle dell’arco alpino come l’Alta Badia, Cortina e Madonna di Campiglio.