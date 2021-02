Audi Italia, estranei a video rapper e solidali con la Polizia

ROMA - Audi Italia con un comunicato dichiara «la totale estraneità del marchio Audi relativamente alla sceneggiatura, produzione e distribuzione del video clip intitolato “Fuma - Audi” divulgato recentemente su alcune piattaforme social». In particolare - si legge nel comunicato - Audi Italia «considera l'associazione del marchio che rappresenta nel nostro Paese ai contenuti esposti nel filmato come gravemente lesiva dell'immagine del brand e si riserva di intraprendere ogni azione a tutela della reputazione e per contrastare l'indebito utilizzo in un contesto in evidente contrasto con i valori non solo del Gruppo Volkswagen ma anche del comune sentire». Audi Italia e Volkswagen Group Italia Spa, infine, «manifestano il loro sdegno e distanza valoriale nei confronti di qualsiasi esternazione di odio e violenza o loro incitazione, ed esprimono la totale solidarietà e sostegno alla Polizia di Stato e a tutte le Forze dell'Ordine».