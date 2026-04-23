Audi, Jeep e Renault si aggiudicano i Car Design Award 2026. I premi assegnati durante la Milano Design Week

Audi, Renault e Jeep conquistano i Car Design Award 2026, i riconoscimenti internazionali dedicati al design automobilistico assegnati durante la Milano Design Week, in occasione della cerimonia di premiazione all'ADI Design Museum. Il premio, considerato uno dei più autorevoli nel panorama del car design mondiale, ha celebrato i progetti che si sono distinti per innovazione stilistica, identità progettuale e capacità di interpretare l'evoluzione della mobilità contemporanea. Nella categoria Concept Cars il riconoscimento è andato ad Audi per il progetto Concept C, premiato per il linguaggio stilistico minimalista e per una visione progettuale che coniuga essenzialità formale e tecnologia.

Sul podio anche Genesis con Magma GT e Citroën con il concept Elo. Renault si è invece imposta nella categoria Production Cars grazie alla nuova Twingo E-Tech Electric, apprezzata per la capacità di reinterpretare in chiave moderna l'identità della storica city car francese attraverso un design compatto, riconoscibile e orientato alla mobilità urbana contemporanea. Seconda posizione per Bmw con la iX3, mentre Ferrari ha conquistato il terzo posto con la 849 Testarossa. Il premio Brand Design Language, dedicato alla coerenza stilistica dell'intera gamma di un marchio, è stato invece assegnato a Jeep.

La giuria, in questo caso, ha valorizzato la capacità del marchio di mantenere fortemente riconoscibili i propri elementi distintivi, reinterpretandoli in chiave contemporanea anche nell'attuale fase di transizione verso l'elettrificazione. Alle spalle di Jeep si sono classificati Genesis e, a pari merito, BMW e Dacia. L'edizione 2026 del Car Design Award ha dedicato particolare attenzione anche al rapporto tra design, sostenibilità e nuove tecnologie, temi sempre più centrali nell'evoluzione del settore automotive. I vincitori sono stati selezionati da una giuria internazionale composta da giornalisti ed esperti del settore provenienti dalle principali testate automobilistiche mondiali.