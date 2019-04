Audi, la rivoluzione si chiama AI:ME. Debutta a Shanghai concept elettrica a guida autonoma

SHANGHAI – Audi punta su flessibilità e condivisione. Al Salone di Shanghai ha presentato un concept – naturalmente elettrico e ovviamente con una spiccata vocazione alla guida autonoma (livelli 4 e 5) – che può offrire fino a sei posti. Un numero importante considerate le dimensioni: appena 4,3 metri di lunghezza (1,9 di larghezza e 1,52 di altezza), anche se con un passo generoso di 277 centimetri.



La Ai:Me, questo il nome del prototipo imparentato con quello esibito nel 2017 come Aicon, garantisce due posti davanti e fino a quattro dietro, modulabili a seconda delle necessità. Il futuristico concept è stato immaginato per la mobilità urbana del domani. E, infatti, dispone di un motore di “soli” 170 cavalli, montato al posteriore, anche se i cerchi da 27'' sono decisamente sportiveggianti.

Le linee sono quasi la sola concessione al dinamismo tipico della casa dei Quattro Anelli, che con questo concept esprime una filosofia ispirata alla razionalità. Comfort e tempi di impiego diventano prioritari rispetto ad autonomia e prestazioni. La batteria è di 65 kWh che, anche se Audi non dichiara l'autonomia, significano in genere non meno di 400 chilometri nel ciclo Wltp. Ma poiché l'auto è destinata a venire guidata per la maggior parte del tempo fra i 20 ed i 70 km/h quello che conta è la funzionalità dell'abitacolo, nel quale spicca anche il volante a scomparsa.

Nei piani di del costruttore la Ai:Me è progettata per venire impiegata come “navetta” senza conducente. È già prevista una specifica App attraverso la quale i clienti potranno prenotare e configurare l'auto, ad esempio indicando i numero dei posti richiesti, incluso l'eventuale seggiolino per i bambini. La “piccola” Audi si farà trovare nel luogo dove è stato fissato l'appuntamento. Una volta terminato il viaggio essa rientrerà al deposito o si recherà al successivo rendez-vous con un nuovo cliente.