Audi, la nuova A4 e-Tron probabile primo modello con design Radical Next. L'elettrica porterà il look innovativo del Concept TT

Le affermazioni fatte a Milano, in occasione della presentazione del Concept TT, dal top management dell'azienda e le successive conferme che sono arrivate anche da Gernot Döllner, ceo di Audi, confermerebbero che il primo modello a introdurre nella produzione di serie l'inedito linguaggio stilistico creato da Massimo Frascella potrebbe essere la A4 e-Tron, futura berlina elettrica di segmento medio dei Quattro Anelli. L'autorevole magazine britannico Autocar, che ha avuto 'l'opportunità di incontrare Döllner ha ricostruito sulle indiscrezioni fatte sulla evoluzione dei modelli di serie un rendering della A4 e-Tron dove lo stile 'rivoluzionario' della Concept TT è stato stemperato in funzione delle normative per l'omologazione e della industrializzazione, conservando comunque la nuova brand identity rappresentata dalla griglia rettangolare verticale.

Una ipotesi che corrisponde a quanto detto dal ceo di Audi, cioè che il prossimo lancio segnerà una svolta storica per la marca». Ribadendo che «una gamma completa di nuovi modelli arriverà entro la fine del 2026» Döllner ha affermato che «i prodotti che arriveranno da quel momento in poi saranno più interessanti» specificando che il marchio lavora per «introdurre il design Radical Next nella gamma Audi». Secondo quanto appreso da Autocar la futura A4 elettrica sarà tecnicamente estranea all'attuale A6 e-Tron, che utilizza l'esistente piattaforma PPE sviluppata da Audi in collaborazione con Porsche. Ma l'arrivo di rivali tecnicamente molto avanzate - come le prossime Mercedes Classe C e Bmw Serie 3 elettriche - ha obbligato la Casa di Ingolstadt al passaggio a un hardware più recente, tale da consentire all'A4 e-Tron di competere ad armi pari con le altre premium tedesche.