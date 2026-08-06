Audi Nuvolari, molto più di una supercar: il laboratorio tecnologico dei quattro anelli è nato in “soli” 405 giorni di sviluppo

Presentata in anteprima mondiale ad Antibes, Audi Nuvolari è molto più di una supercar: rappresenta un vero laboratorio tecnologico con cui la casa dei quattro anelli sperimenta soluzioni destinate a trovare spazio nelle future vetture della gamma. Il progetto è stato completato in appena 405 giorni, dal primo bozzetto al prototipo funzionante, grazie a un nuovo processo di sviluppo che ha riunito fin dall'inizio designer, ingegneri, specialisti dell'aerodinamica e del powertrain in un unico gruppo di lavoro, accelerando tempi decisionali e sviluppo.

Il programma di collaudo si è svolto in diversi centri europei. Dopo la fase progettuale a Ingolstadt, la vettura ha affrontato test invernali in Lapponia, prove aerodinamiche in galleria del vento, la messa a punto dell'assetto nel Sud della Spagna e le verifiche ad alta velocità sul circuito di Nardò, in Italia, fino all'affinamento finale del prototipo.

A contribuire allo sviluppo sono stati anche i piloti dell'Audi Revolut F1 Team: Gabriel Bortoleto ha portato Nuvolari al limite sull'anello veloce di Nardò, mentre Nico Hülkenberg ne ha verificato prestazioni e comportamento dinamico presso il centro prove di Neustadt an der Donau, fornendo indicazioni utili alla fase conclusiva della messa a punto. Oltre a essere la Audi di serie più potente e veloce mai realizzata, Nuvolari inaugura anche il nuovo linguaggio stilistico del marchio.

Le sue linee pulite ed essenziali, che reinterpretano il concetto di supercar secondo la nuova filosofia di design Audi, le sono già valse importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il premio «Design of the Year» ai CAR Genius Awards nel Regno Unito.