Audi perfetta “compagna di viaggio” di Cortina e Dolomiti Superski. Prosegue sostegno a mobilità sostenibile

CORTINA - In occasione della disputa della tappa della Coppa del Mondo di Sci femminile, Audi ha confermato a Cortina la sua presenza sul territorio con gli appuntamenti sportivi del calendario invernale e con il fattivo impegno per lo sviluppo di una mobilità sostenibile in questo meraviglioso contesto ambientale. In occasione della gara di Coppa, assieme ai partner Fondazione Cortina 2021 e Dolomiti Superski, Audi ha supportato il lancio di Casa Dolomiti Superski. Si tratta di un nuovo format relazionale che accompagnerà i prossimi principali appuntamenti sciistici ed in cui verranno evidenziate le iniziative e le attività che il marchio dei Quattro Anelli sta portando avanti sul territorio. Il tutto nell’ottica di una riqualificazione e di una mobilità sostenibile della località sciistiche, anche in vista degli appuntamenti futuri.

Tra le novità annunciate dal Dolomiti Superski, ci sono i nuovi collegamenti tra le valli per garantire un agevole trasferimento con gli sci ai piedi sui passi dolomitici. Come ha sottolineato Fabrizio Longo, direttore generale di Audi Italia, «l’elettrificazione della mobilità portata avanti da Audi contribuirà a migliorare e preservare il contesto naturalistico». Verranno attivate, in questo ambito, azioni di compensazione in chiave eco-sostenibile ed eco-compatibile da parte delle società impiantistiche e degli uffici competenti, concordando misure atte a preservare e ristabilire l’equilibrio ambientale e a migliorare sentieri e strade sterrate di accesso a boschi e montagna. Al fine di sostenere l’adozione di vetture a impatto zero e coerentemente con la strategia che vede nel nuovo suv 100% elettrico e-Tron l’ auto ufficiale del Comune ampezzano, Audi sta sviluppando una rete di punti di ricarica elettrica sul territorio di Cortina d’Ampezzo, mettendo a disposizione di tutti gli utenti infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile.

Oltre alle “stazioni meteo” digitali che mostrano l’interazione tra uomo e ambiente, grazie alla partnership con Enel X sono a disposizione dell’utenza locale e turistica 2 colonnine di ricarica, garantendo così 4 postazioni sul territorio. Sempre nell’ottica del rispetto e della tutela ambientale, Audi ha confermato il proprio impegno a fianco della Fondazione One Ocean, di cui è partner dalla sua costituzione, con il sostegno a Carta Cortina, siglata proprio in occasione della Coppa del Mondo. Si tratta di un documento programmatico che punta alla tutela del territorio e che coinvolge Fondazione Cortina 2021, associazione Dolomiti Superski e appunto Audi, come “facilitatore” delle future iniziative - che è stato sviluppato parallelamente alla Charta Smeralda, il codice etico per condividere principi e azioni a tutela dei mari. La partnership tra Carta Cortina e Charta Smeralda consoliderà i progetti dedicati alla cura dei territori e le affinità tra due “gioielli” come Cortina e la Costa Smeralda e che vedono, da tempo, la presenza di Audi come “compagna di viaggio”.