Audi porta i campioni FISI a Imola: la nuova RS 5 plug-in hybrid conquista gli olimpionici di Milano Cortina 2026

IMOLA - L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari ha fatto da cornice a un incontro tra due mondi che, pur appartenendo a discipline molto diverse, condividono la stessa filosofia: la ricerca della massima performance. Per un giorno gli sci hanno lasciato spazio ai cordoli e la neve è stata sostituita dall'asfalto. Ventinove atleti della Federazione Italiana Sport Invernali, reduci dai successi di Milano Cortina 2026, sono stati ospiti di Audi per una giornata dedicata alla guida sportiva e all'innovazione tecnologica. Il gruppo, forte di diciotto medaglie olimpiche conquistate, ha inaugurato la stagione delle Audi Driving Experience Sportscar confermando, così, una collaborazione tra la Casa dei Quattro Anelli e la FISI che prosegue senza interruzioni dal 2007.

L'appuntamento romagnolo non è stato soltanto l'occasione per mettere alla prova alcune delle vetture più performanti della gamma Audi Sport, ma anche per celebrare i valori che accomunano il motorsport e gli sport invernali. Ad accogliere gli atleti è stato il Direttore di Audi Italia Timm Barlet che ha voluto sottolineare le similitudini tra i due mondi: «Talento, preparazione, lavoro, cura e fiducia. Fiducia in se stessi, nel proprio team e nel proprio materiale. Credo che sia uno dei motivi per cui il mondo dello sport e il mondo Audi si capiscono così bene. Perché la fiducia non si improvvisa, va’ costruita. Esattamente come nel vostro sport. Ed è proprio questo il motivo per cui una partnership come quella tra Audi e FISI funziona da ormai 19 anni».

L'incontro ha riunito alcuni dei nomi più rappresentativi dello sport italiano, a partire da Federica Brignone e Sofia Goggia, protagoniste assolute dello sci alpino, insieme a Dominik Paris, Lukas Hofer, Lorenzo Sommariva, Maurizio Bormolini, Simone Deromedis e Dominik Fischnaller. Per tutti loro il circuito di Imola ha rappresentato un terreno di sfida completamente diverso rispetto alle piste innevate, ma caratterizzato dagli stessi ingredienti: precisione, controllo, tecnica e capacità di sfruttare al meglio ogni dettaglio.

La protagonista assoluta della giornata è stata la nuova Audi RS 5 plug-in hybrid, destinata ad aprire un nuovo capitolo nella storia della famiglia RS. Per la prima volta la divisione sportiva di Audi abbina infatti un sistema ibrido a una vettura ad alte prestazioni, con una potenza complessiva di 639 cv e 825 Nm di coppia oltre alla trazione Quattro evoluta che punta a coniugare efficacia e piacere di guida con l’elettrificazione. La nuova RS 5 rappresenta una svolta per il marchio, dimostrando come l'ibrido possa diventare uno strumento per aumentare le prestazioni senza rinunciare al carattere tipico delle sportive dei quattro anelli.

Gli atleti hanno affrontato il tecnico circuito di Imola affiancati dagli istruttori Audi, vivendo un'esperienza pensata non tanto come una competizione quanto come un'opportunità di apprendimento. Un approccio che ha permesso ai campioni degli sport invernali di scoprire quanto i principi della dinamica di guida abbiano molti punti di contatto con quelli che applicano quotidianamente sugli sci, sullo snowboard o sul bob.

A impreziosire ulteriormente l'evento è stata la presenza di Dindo Capello, autentica leggenda del motorsport e tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans con Audi, oggi Brand Ambassador della Casa tedesca. Il pilota ha condiviso con gli atleti la propria esperienza maturata ai massimi livelli delle competizioni, sottolineando come talento, preparazione e lavoro di squadra rappresentino fattori decisivi tanto nelle gare automobilistiche quanto nelle discipline olimpiche.

Nell'hospitality Audi era, inoltre, esposta anche la monoposto R26, vettura che ha sanciti l'ingresso ufficiale del marchio dei Quattro Anelli nel Campionato Mondiale di Formula 1. Presente anche l'Audi Race Simulator, che ha consentito agli ospiti di vivere in prima persona l'esperienza della guida virtuale di una monoposto proprio sul circuito di Imola. La presenza della R26 ha ribadito come la Formula 1 rappresenti per il marchio tedesco una piattaforma di sviluppo tecnologico destinata a trasferire sulle vetture di serie competenze maturate nelle competizioni, in particolare nei campi dell'elettrificazione, dell'efficienza e dell'innovazione, tutto in puro stile Audi.