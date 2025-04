Audi protagonista al Salone di Shanghai: 5 nuovi modelli per Cina e guida assistita avanzata

PER MARCA

Al Salone di Shanghai 2025, Audi presenta una nuova generazione di vetture full electric a elevata digitalizzazione destinate al mercato locale. Parallelamente, la casa tedesca dei quattro anelli amplia la gamma dei veicoli termici per il colosso asiatico. Debuttano Audi A5L, Audi A5L Sportback, Audi Q5L, Audi A6L e-tron e Audi E5 Sportback: quest'ultima, primo modello di serie del nuovo brand Audi per la Cina, e basata sulla piattaforma Advanced Digitized Platform sviluppata congiuntamente a Saic e introduce l'inedito sistema operativo Audi OS. Gli Adas raggiungono il livello 2++ di guida assistita. Ecco i cinque modelli svelati in Cina.

Audi A5L – Evoluzione di Audi A4, icona del Brand, verrà prodotta e distribuita da FAW Audi. Con un passo allungato di 7,3 centimetri rispetto alle versioni standard di Audi A5, Audi A5L offre ancora più spazio in abitacolo. I moderni motori a combustione con tecnologia MHEV plus abbinano prestazioni ed efficienza.

Audi A5L Sportback – SAIC Audi presenta la propria interpretazione di Audi A5, anch'essa basata sull’innovativa piattaforma premium termica PPC. A un ecosistema digitale specifico per la Cina affianca la tecnologia mild-hybrid plus, ADAS di riferimento per la categoria e lo stile sportivo caratteristico della configurazione di carrozzeria Sportback.

Audi Q5L – Audi Q5L è il terzo nuovo modello per la Cina basato sulla piattaforma premium termica PPC e forte della tecnologia mild-hybrid plus a 48 Volt. Il passo è più lungo di 12,5 centimetri rispetto al SUV dei quattro anelli in configurazione standard, a vantaggio dell’abitabilità.

Audi A6L e-tron – Dopo Audi Q6L e-tron, Audi A6L e-tron è il secondo modello full electric del Brand basato sull’innovativa piattaforma premium elettrica PPE prodotta localmente – a Changchun – da Audi FAW NEV Company. L'incremento di 13,2 centimetri dell’interasse rispetto ad Audi A6 e-tron garantisce uno straordinario spazio a bordo, specie per i passeggeri posteriori. La batteria a 800 Volt dalla superiore capacità (107 kWh) porta l’autonomia massima a 770 chilometri.

AUDI E5 Sportback – AUDI E5 Sportback è un'audace fastback a quattro porte lunga 4,89 metri e porta al debutto nella produzione di serie il marchio AUDI – a lettere maiuscole e senza logo dei quattro anelli – volto a rimarcare tanto il legame con le origini quanto la peculiarità del mercato cinese. Primo modello full electric di serie basato sulla piattaforma Advanced Digitized Platform sviluppata congiuntamente a SAIC, integra il “meglio dei due mondi”. È infatti sintesi da un lato del DNA, del design e dell'esperienza Audi, dall’altro della vocazione digitale e della straordinaria velocità di sviluppo del mondo orientale. AUDI E5 Sportback, che reinterpreta il classico linguaggio stilistico Audi fondendo elementi iconici del Brand con linee morbide e soluzioni particolarmente apprezzate in Asia – il noto single frame, ad esempio, cede il posto all’AUDI Light Frame – è il primo di tre modelli BEV a elevata digitalizzazione attesi al debutto in Cina entro il 2027 e raggiungerà i Dealer locali entro l’estate 2025.