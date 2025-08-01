​Audi Q3 e-hybrid, il suv plug-in è servito: al via gli ordini. Listino a partire da 49.800 euro

In attesa di vederlo nelle concessionarie a partire dal quarto trimestre, è partita la prevendita di Audi Q3 e-hybrid, variante plug-in della terza generazione del suv compatto della casa dei quattro anelli, che è proposto a partire da 49.800 euro. Al design più muscolare rispetto al precedente modello, agli interni rinnovati e al livello di digitalizzazione migliorato, affianca il powertrain plug-in da 272 CV in grado di abbinare elevata efficienza e prestazioni brillanti: lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 6,8 secondi. Grazie alla batteria ad alta densità energetica da 25,7 kWh è possibile percorrere sino a 119 chilometri Wltp in modalità puramente elettrica. Un valore di riferimento per la categoria. La ricarica in corrente continua DC con potenze sino a 50 kW - anche in questo caso un valore best in class - permette di portare il livello d'energia nell'accumulatore dal 10% all'80% in meno di 30 minuti. Questa versione, rispetto al precedente modello, prevede uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. Le prestazioni della vettura, forte di 400 Nm di coppia, - si legge in un comunicato - beneficiano dell'abbinamento del nuovo motore turbo benzina con un propulsore elettrico dalla superiore densità di potenza, cuore del sistema ibrido ricaricabile.

Il 4 cilindri in linea 1.5 TFSI evo2, nello specifico, sostituisce l'unità 1.4 TFSI appannaggio della precedente generazione e può vantare un'efficienza di riferimento complici il ciclo Miller, l'ottimizzazione del raffreddamento delle camere di combustione, l'iniezione diretta della benzina a 350 bar e le canne dei cilindri rivestite al plasma così da ridurre gli attriti. La trazione elettrica è affidata a un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) che eroga 116 CV e 330 Nm di coppia. L'unità è integrata nel cambio S tronic a 6 rapporti. La capacità nominale della nuova batteria ad alta tensione si attesta a 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi), risultando pressoché raddoppiata rispetto al precedente modello a fronte di dimensioni quasi identiche grazie alla chimica delle celle ottimizzata, a un migliore schema di sovrapposizione e a un circuito di raffreddamento dedicato. Audi Q3 e-hybrid vanta un'autonomia elettrica sino a 119 chilometri Wltp: un valore di riferimento per la categoria, nettamente superiore rispetto a quanto appannaggio della precedente generazione (59 chilometri Wltp).

Audi Q3 e-hybrid condivide con le versioni diesel e benzina già a listino gli equipaggiamenti digitali e di sicurezza di riferimento per la categoria oltre alle caratteristiche salienti della terza generazione di Audi Q3. In primis il design più muscolare rispetto al passato, gli interni rinnovati e caratterizzati dal palcoscenico digitale, i comandi al volante - integranti il selettore del cambio - e la marcata digitalizzazione della quale sono emblema il sistema operativo Android Automotive OS, l'assistente vocale che interagisce con l'intelligenza artificiale (ChatGPT) e l'illuminotecnica di classe superiore, forte dell'abbinamento dei proiettori Matrix Led digitali con la tecnologia Oled così da ampliare la gamma delle funzioni a vantaggio della sicurezza tanto individuale quanto collettiva. Proposta nelle versioni Business, Business Advanced ed S line edition, Audi Q3 e-hybrid si avvale, sin dall'allestimento d'ingresso, di dotazioni di livello superiore.