Audi Q3 Sportback, assetto sportivo e tanta tecnologia. Dialoga con altre vetture del marchio

MILANO - Sono davvero importanti i contenuti tecnologici che rendono più facile la guida dell’Audi Q3 Sportback. A favore del comportamento dinamico giocano, per esempio, il servosterzo progressivo, il sistema di gestione della dinamica di marcia a sei profili, tra cui non manca la modalità offroad e l’assetto sportivo al quale può essere sostituito, come alternativa senza sovrapprezzo, quello comfort.

A richiesta si possono avere gli ammortizzatori a regolazione elettronica e il sistema di ausilio nelle ripede discese in fuoristrada Descent Assist. Anche sul piano della connettività il panorama è estremamente completo. C’è per esempio la possibilità di ricorrere all’«intelligenza» della flotta Audi per mantenere il contatto con le altre vetture del marchio, scambiandosi in tempo reale utili informazioni come la disponibilità di posti nei parcheggi piuttosto che la presenza di potenziali fonti di pericolo come quelle rappresentate dalla neve o dalla nebbia.



Innovativa è la funzione informativa sui semafori che consente, laddove l’infrastruttura urbana è connessa in rete (e crediamo che in Italia questo sia improbabile), di adeguare la velocità alla situazione in modo da approfittare nel modo più razionale della cosiddetta «onda verde».

I servizi Audi Connect abbinati al sistema di navigazione Mmi offrono poi un’ulteriore accesso a informazioni di ogni tipo, sfruttando la Sim card integrata nella vettura e la compatibilità con lo standard di comunicazione veloce Lte Advanced, come pure a Twitter e alla posta elettronica. Non manca, ovviamente, la possibilità di trasferire sul display di bordo le familiari icone degli smartphone compatibili Apple Car Play e Android Auto. In questo campo, la principale novità è costituita dall’ingresso a bordo di Amazon Alexa, l’assistente vocale che consente di usufruire in mobilità dei medesimi servizi usufruibili a casa.

Inutile dire che come tutte le Audi anche la Q3 Sportback intende collocarsi all’avanguardia della categoria per quanto riguarda assistenza alla guida e attenzione alla sicurezza. Di serie ci sono per esempio il sistema che corregge la rotta in caso di abbandono involontario della corsia, quello che segnala un potenziale pericolo connesso con il cambio della corsia medesima e il «Pre sense front» che si avvale delle rilevazioni radar per segnalare la presenza di pedoni, ciclisti e altri veicoli attivando autonomamente – se del caso – la frenata d’emergenza. A richiesta è invece l’assistente alla guida adattivo che, integrando le funzioni di assistenza alla velocità, alla marcia in colonna e al mantenimento di corsia offre un corposo antipasto di guida autonoma.