Audi Q3 Sportback, debutto al nuovo Molo Trapezoidale di Palermo per celebrare storia e innovazione

All’avanguardia della tecnica e della storia. Il primo è da decenni lo slogan di una casa automobilistica come Audi, il seguito è la scelta, da parte di quest’ultima, di situare la presentazione della nuova Audi Q3 Sportback a Palermo, città che incarna una fusione di valori provenienti da una moltitudine di influssi che il capoluogo siciliano ha subito sin dalla sua fondazione e perfettamente visibile attraverso il proprio patrimonio architettonico e urbanistico.

Di quest’ultimo, da un paio d'anni fa parte anche il cosiddetto Molo Trapezoidale, una zona del porto – parola che è contenuta nel nome originario della città ovvero Panormos (Πάνορμος) che vuol dire “tutto porto” o “ampio porto” – che è stata riqualificata e trasformata fornendo a Palermo un altro strato da mescolare con tutti gli altri presenti e ai suoi abitanti un modo dimenticato e forse inedito di vedere la propria città: dal mare e circondata dalle montagne, come accade solo a chi vi è arrivato nel corso dei secoli e a tutti coloro che oggi vi approdano a bordo di un’imbarcazione qualsiasi.

Un’area di 30mila metri quadri con annessi zona commerciale, laghetto, fontana e giochi di luci che è stata il teatro naturale per la presentazione dell’Audi Q3 alla presenza del sindaco di Palermo, Roberto La Galla, e del managing director di Audi Italia, Timm Barlet, che ha ovviamente sottolineato il legame tra la città e il marchio che rappresenta e che ha coinvestito per la riqualificazione di questo spazio, azione congiunta tra pubblico e privato che «restituisce un valore ancora più elevato. Il fare sistema genera più di quanto investito».

«Sin dagli albori della propria storia Palermo è simbolo di avanguardia, di una propensione a guardare al futuro che costituisce un elemento di identità valoriale con Audi» ha affermato il professore Davide Rampello (foto sopra, a sinistra), mente di questa riqualificazione insieme all’architetto Sebastiano Provenzano (foto sopra) che ha definito la propria città come «perfetta metafora vivente in cui cultura e innovazione creano le condizioni perché emergano nuovi immaginari, in cui lo spazio urbano diventa una tela fisica e simbolica in cui l’architettura non genera solo edifici, ma esperienze di comunità, appartenenza e condivisione».

L’Audi Q3 Sportback si è così potuta mostrare in tale contesto, in un gioco di luci, danze e musica del quale ha fatto parte anche l’esibizione della cantante Levante – al secolo Claudia Lagona, siciliana anch’essa di Caltagirone anche se trapiantata a Torino – e la presenza di altri personaggi dello spettacolo come Maria Grazia Cucinotta (foto sopra), Nicole Grimaudo, Selene Caramazza e Cristina Marino oltre a Luigi Renier, titolare degli omonimi cantieri navali.

L’Audi Q3 Sportback si appresta a completare la gamma della terza generazione del suv tedesco con la sua variante di carrozzeria più sportiva entro la fine dell’anno, ma può essere già ordinata a partire da 44.500 euro, 2mila in più rispetto a quella “normale”. quattro i motori in gamma: a benzina l’1.5 da 150 cv e il 2 litri da 204 cv o 265 cv (entrambi con trazione integrale), il diesel 2 litri da 150 cv e l’ibrido plug-in con motore a benzina 1.5 da 272 cv. Nel corso del 2006 seguiranno altre versioni come il diesel da 193 cv con la trazione integrale e un’altra ibrida plug-in da 204 cv.