Audi Q5 Sportback scrive un’altra pagina importante nel segno della sportività, della versatilità e dell’efficienza

L’auto non è ancora disponibile, in quanto le prime consegne avranno inizio non prima di giugno, ma il modello è stato definito in tutti i dettagli ed è anche ordinabile nelle concessionarie, con prezzi a partire da 68.850 euro. Parliamo della nova Audi Q5 Sportback, terza generazione del celeberrimo SUV-Coupé tedesco, un’auto – potete esserne certi - in grado di scrivere un’altra pagina importante nel segno della sportività, della versatilità e dell’efficienza, com’è sempre stato per il marchio dei quattro anelli. Aggiornata nello stile, la nuova Q5 Sportback rappresenta la versione a tetto spiovente del SUV di segmento D dei quattro anelli. Sarà disponibile, in una prima fase, esclusivamente con la motorizzazione ibrida incentrata sulla tecnologia MHEV plus a 48 Volt, in grado di assicurare buone prestazioni e di ridurre consumi ed emissioni. Tutto ciò con il motore a benzina 2.0 TFSI da 204 cv abbinato alla trazione anteriore o integrale; con il diesel 2.0 TDI quattro (sempre da 204 cv) e con il V6 benzina 3.0 litri TFSI da 367 cv dedicato alla variante più sportiva SQ5 Sportback. In un secondo momento arriverà poi una versione plug-in che garantirà un’autonomia, nella sola modalità elettrica, di circa 80 km, e non mancherà anche una versione diesel più spinta, equipaggiata con il V6 3.0 TDI.

Ma andiamo con ordine. La nuova generazione del SUV-coupé Audi Q5 Sportback è basata sulla piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion) dedicata alle auto con motore termico anteriore longitudinale, che ha già debuttato sulla A5. Lungo 4,71 metri, largo 1,9, il nuovo SUV coupé è più lungo di 3 cm a fronte di una riduzione dell’altezza di 2 cm. Ciò comporta che esteticamente l’auto si distingua per un design più sportivo e muscolare rispetto al modello precedente ed esibisca una linea più filante, con un tetto spiovente che ne esalta l’anima coupé senza compromettere lo spazio interno. Spazio sufficiente per 5 persone, oltre che per un vano bagagli da 470 litri, espandibile fino a 1.388 ripiegando le sedute posteriori.

Il frontale riprende lo stile della Q5, con al centro un’ampia calandra single frame dotata di una griglia tridimensionale a nido d’ape affiancata da proiettori sottili a matrice di LED. La vista laterale è caratterizzata dalla linea di cintura ascendente e da sbalzi ridotti che conferiscono sportività, così come i cerchi ruota in lega da 18 a 21 pollici. Nella parte posteriore la linea del tetto scivola dolcemente verso la coda donandole un aspetto più dinamico e aggressivo. In questa zona si fanno notare l’estrattore e i gruppi ottici OLED di seconda generazione che non solo migliorano l’estetica, ma introducono anche funzionalità avanzate come la possibilità di avvisare i veicoli in avvicinamento attraverso specifiche animazioni luminose. Un indicatore, questo, della capacità dell’auto di abbinare l’indole sportiva alla fruibilità, all’efficienza, alla sicurezza e alla versatilità tipiche di un moderno veicolo sport utility. Qualità assicurate anche dall’impeccabile comportamento dinamico, esaltato dalla disponibilità delle sospensioni pneumatiche adattive.

Gli interni, radicalmente rivisitati, sono caratterizzati dall’innovativo “palcoscenico” digitale, con la plancia dominata da un display touchscreen curvo da 14,5 pollici dotato del sistema di infotainment MMI in grado di dialogare attraverso l’intelligenza artificiale. Analogamente ai nuovi modelli dei quattro anelli basati sull’architettura elettronica E3 1.2, la nuova Audi Q5 Sportback dispone di ben 5 centraline di calcolo e beneficia dell’interazione tra l’IA e l’assistente vocale.

Il guidatore può fare affidamento sul quadro strumenti digitale da 11,9 pollici a cui è abbinato l’head-up display. Inoltre, accedendo alla lista degli optional, è possibile inserire davanti al passeggero anteriore un ulteriore schermo touch da 10,9 pollici. Non mancano numerose prese USB e la piastra di ricarica wireless dello smartphone. La plancia è fortemente caratterizzata anche dal cosiddetto “softwrap”, un rivestimento morbido al tatto che si estende senza soluzione di continuità dai pannelli porta alla plancia sino alla zona della consolle.

La nuova Audi Q5 Sportback è proposta con assetto standard o sportivo. Quest’ultimo di serie per la variante S per la quale è prevista anche una riduzione dell’altezza da terra di 25 mm. Le sospensioni standard, caratterizzate da molle elicoidali e ammortizzatori telescopici, si avvalgono del sistema di smorzamento passivo a due stadi FSD (Frequency Selective Damping) che favorisce comfort, tenuta di strada, handling e sicurezza. A richiesta, sono disponibili le sospensioni pneumatiche adattive. Lo sterzo progressivo è di serie, a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, ed è sensibilmente più preciso e diretto rispetto al precedente modello.