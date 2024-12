Audi Q6 Sportback e-tron, aperti gli ordini della variante coupé del D-Suv a batteria dei Quattro Anelli

Audi apre la prevendita per la nuova Q6 Sportback e-tron, la variante coupé del D-Suv a batteria dei quattro anelli. Il listino parte da 74.800 euro, mentre la versione più sportiva, la SQ6 Sportback ha un prezzo base di 100.700 euro. L'arrivo nelle concessionarie è previsto nel corso del secondo trimestre 2025. Disponibile con 8 colorazioni e cerchi da 18 a 21 pollici, presenta una dotazione che, già dal modello d'ingresso, offre i cerchi in lega da 18 pollici, la radio digitale DAB+, il virtual cockpit plus, il display curvo MMI con tecnologia OLED, l'infotainment MMI experience Plus con navigazione MMI plus ed MMI touch, il climatizzatore automatico a tre zone, l'Audi Sound System da 180 Watt, l'Audi phone box light, per la ricarica induttiva dello smartphone, e la smartphone interface che trasferisce l'ambiente Apple Car Play o Android Auto sul display dell'auto e integra l'app store in vettura. L'Audi Q6 Sportback e-tron si contraddistingue per una silhouette ancora più filante e muscolosa, per via dell'intero arco del tetto ridisegnato partendo dal montante A.

Una soluzione stilistica che, oltre ad abbassare l'altezza dell'auto di 37 millimetri, ha ridotto il Cx da 0,30 a 0,26. In questo modo, la batteria agli ioni di litio da 100 kWh (94,9 kWh netti), consente alla versione performance long range di percorrere fino a 658 chilometri nel ciclo WLTP: oltre 17 chilometri in più rispetto alla Q6 e-tron performance. La trasformazione da Suv a Suv coupé non ha ridotto la capacità di carico che, con 511 litri utili, in configurazione 5 posti, è praticamente analoga a quella della Q6 e-tron, che può contare su 526 litri. Come quest'ultima, inoltre, anche la Q6 Sportback e-tron consente di sfruttare i 64 litri del frunk presente sotto il cofano anteriore.

Spinta da unità elettriche con potenze che vanno da 292 a 517 CV, proposta con trazione posteriore o integrale quattro elettrica, alla stregua del modello da cui deriva, offre la batteria da 100 kWh su tutta la gamma, ad esclusione del modello d'ingresso, la Q6 Sportback e-tron, che è equipaggiata con un accumulatore da 83 kWh (75,8 kWh netti). Il suo pacco batteria, con architettura ad 800 Volt, consente di recuperare l'energia disponibile per percorrere fino a 265 km in 10 minuti sfruttando colonnine HPC da cui accetta 270 kW di potenza. Mentre per ricaricare l'accumulatore dal 10% all'80% della sua capacità occorrono 21 minuti.