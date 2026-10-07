Audi Q7 e A6 Allroad: debutto italiano per le due icone dei quattro anelli

Diverse, ma con una storia in comune lunga quasi un quarto di secolo. La campagna toscana ha ospitato l’anteprima italiana per la terza generazione di Audi Q7, al fianco della quinta evoluzione di Audi A6 Allroad. Circa 21 anni di presenza sul mercato per il Suv di taglia maxi, più di 25 per la prima interprete del concetto di station wagon/crossover, capace muoversi con disinvoltura anche sullo sterrato. Sono stati protagonisti di una serata organizzata a Borgo Corsignano, nel cuore della campagna toscana. Un luogo dove si incontrano tradizione ed autenticità, innovazione ma nel rispetto dell’ambiente e del territorio.

Innovare preservando le proprie radici, come i due modelli protagonisti dell’anteprima introdotta dal Direttore Marketing di Audi Italia Massimo Faraò. Ha parlato davanti ad una platea di invitati composta da esponenti della sfera imprenditoriale e professionale, personalità del mondo della cultura e del lifestyle, insieme a stakeholder, partner e clienti del Marchio. Tra gli altri ospiti presenti, le attrici Laura Chiatti e Alessandra Mastronardi, la designer Michela Bruni Reichlin e Raffaello Napoleone di Pitti Immagine.

Il Direttore Marketing di Audi Italia Massimo Faraò

Primo Suv di una gamma che oggi supera il 50% delle vendite, Audi Q7 compie 21 anni con la terza generazione. La prima basata sul pianale PPC, predisposto per ospitare unità elettrificate benzina e diesel. Alza l’asticella su comfort e abitabilità interna, grazie a nuove proporzioni determinate dalla maggiore larghezza (2.010 mm, +40 mm) ed altezza (1.820 mm, +72mm), mentre la lunghezza di circa 5,5 è rimasta sostanzialmente invariata. Comfort concesso dalle numerose tecnologie di bordo, che spaziano dalle sospensioni pneumatiche con smorzamento a controllo elettronico, fino allo sterzo integrale passando per la confermata trazione integrale quattro. Lavora in sinergia con il propulsore turbodiesel V6 3 litri assistito dalla tecnologia Mild Hybrid Plus a 48 Volt, nella versione meno potente forte di 245 Cv e 500 Nm di coppia, oppure 299 Cv e 580 Nm sempre in abbinamento alla trasmissione tiptronic a 8 rapporti. Nella primavera 2026, sono attese due motorizzazioni ibride plug-in al debutto su Q7.

L'attrice Alessandra Mastronardi

Elegante, ma ancora più bramosa di muoversi sullo sterrato è la nuova Audi A6 Allroad. La quinta generazione di una dinastia iniziata nel 2000, con la Audi Allroad basata sulla Avant C5. Come la sorella Q7, poggia per la prima volta sulla piattaforma PPC, complice di dimensioni sensibilmente aumentate rispetto al modello uscente. Muscolosa e filante, dichiara 5,02 metri in lunghezza (+65 mm), larghezza a 1.986 mm (+84 mm) e passo sostanzialmente invariato a 2,93 metri.

Al fianco della Avant, la A6 Allroad vanta un’altezza da terra superiore di 34 mm, con un’escursione di 5,5 variabile a seconda della modalità di guida. Le fiancate mostrano carreggiate allargate di 55 mm davanti e 70 mm dietro, riprendendo le forme della sportiva RS6 Avant. Al lancio, la A6 Allroad viene proposta con il V6 3.0 litri Tdi con tecnologia mild hybrid plus, capace di 299 Cv scaricati sulla trazione integrale quattro attraverso il cambio doppia frizione S tronic 7 rapporti. Al suo fianco debutta la R6 Allroad ibrida plug-in siglata e-Hybrid, forte di 367 Cv 500 Nm di coppia e 95 km di autonomia in elettrico.