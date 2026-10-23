Audi rinnova con la Coppa del Mondo di sci fino al 2030. Confermato sponsor della FIS Ski World Cup

Audi rafforza il proprio legame con gli sport invernali, proseguendo fino al termine della stagione 2029/2030 la collaborazione con la Federazione Internazionale Sci e Snowboard (FIS), avviata nel 2002. Il costruttore tedesco manterrà il ruolo di title sponsor della Coppa del Mondo e sarà partner automobilistico esclusivo del circuito, sia nelle competizioni maschili sia in quelle femminili. L'intesa comprende anche i Mondiali di sci alpino del 2027 e del 2029 e prevede la presenza del marchio nelle sedi di gara, nelle trasmissioni televisive e sui canali social della Federazione.

Durante gli eventi, Audi metterà inoltre a disposizione una flotta di vetture dotate di trazione integrale quattro, pensate per affrontare le difficili condizioni climatiche invernali. Parallelamente, l'azienda ha rinnovato gli accordi con diverse federazioni nazionali, tra cui quelle di Italia, Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Slovenia, Francia e Germania. Nel nostro Paese, l'intesa con la Federazione Italiana Sport Invernali, avviata nel 2007, proseguirà anch'essa fino al 2030, consolidando una collaborazione fondata su innovazione, prestazioni e passione sportiva.