Audi rinnova partnership con Cortina tra sport e territorio. Azzurre di sci Goggia, Bassino e Brignone in ”pista” coi Quattro Anelli

CORTINA - È una partnership dedicata alla sportività e alla valorizzazione del territorio, quella confermata tra Audi e Cortina, località che proprio in questi giorni ospita le gare femminili della Audi FIS Ski World Cup. Quello tra la casa dei quattro anelli e il mondo degli sport invernali è ormai un più che solido legame, inizialmente stretto appena scoccato il nuovo secolo, 2001. Ed è proprio in qualità di Title Sponsor di Audi FIS Ski World Cup, che la casa automobilistica presidia per il ventesimo anno consecutivo le tappe di Coppa del Mondo sul territorio italiano. Da quattordici anni, poi, Audi sostiene gli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) anche attraverso un rapporto che da partnership si è trasformato in una condivisione di strategie e di comunicazione basata sull’attenzione all’eccellenza e sulla ricerca della performance, obiettivo condiviso dagli atleti e da Audi. L’impegno Audi nel mondo alpino non si ferma però al sostegno al circo bianco ma prosegue con la presenza sul territorio con iniziative ed investimenti mirati.

La Casa di Ingolstadt ha così confermato anche per i prossimi tre anni la partnership con il Comune di Cortina per dare continuità al piano di sviluppo del territorio e alla valorizzazione dell’ecosistema alpino, condiviso da Comune e Audi dal 2017. Diversi, ad oggi, i passi in avanti condividi sul fronte della mobilità sostenibile e della valorizzazione del territorio. Grazie alla collaborazione con Enel X, è stata implementata nella località un’infrastruttura di 5 punti di ricarica per mettere a disposizione di tutti gli utenti soluzioni e servizi per la mobilità sostenibile. Nell’area di Fiames, invece, che grazie ad Audi è stata riqualificata in una pista su ghiaccio dedicata alle attività di driving experience, il pubblico può ora cimentarsi in prima persona nella prova dei modelli più recenti della gamma Audi, con il supporto di istruttori qualificati.

Proprio nell’ Audi Dynamic Area di Fiames, in occasione della presenza delle atlete per la gara di Coppa del Mondo del 22/23 gennaio, la casa dei quattro anelli ha deciso di celebrare i successi delle Azzurre con una Driving Experience esclusiva per le atlete Sofia Goggia, Marta Bassino e Federica Brignone. Le Campionesse hanno così potuto misurarsi rispettivamente con Audi RS 6 Avant e Audi Q7 TFSI e, ovvero quei modelli che supporteranno la squadra negli spostamenti durante il prossimo anno.

Sempre sul fronte delle collaborazioni sul territorio, prosegue quella di Audi con Dolomiti Superski che gestisce le piste, gli impianti di risalita e l’innevamento di 16 comprensori (compresa l’Alta Badia, partner Audi anch’essa dal 2016). Tra le vie di Cortina, invece, il tema della mobilità è promosso da dalla casa tedesca con le Audi Digital Island, progetto di arredo urbano costituito da installazioni digitali presenti in tutte le principali zone di passaggio e che, come un osservatorio, rilevano e mostrano l’interazione tra uomo e ambiente.