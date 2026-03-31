Audi RS5, debutta il torque vectoring elettromeccanico. La Phev ad alte prestazioni ha nuova generazione della trazione integrale quattro

Nuova Audi Rs 5, evoluzione della Rs 4, segna una svolta tecnologica per Audi Sport introducendo per la prima volta nella gamma una motorizzazione ibrida plug-in ad alte prestazioni e una nuova generazione della trazione integrale quattro. Elemento centrale è il sistema di torque vectoring elettromeccanico, una soluzione inedita per un modello di serie, capace di gestire la ripartizione della coppia tra le ruote posteriori con una rapidità di appena 15 millisecondi. Il sistema, denominato Dynamic Torque Control, utilizza un attuatore elettrico alimentato a 400 Volt per modulare la distribuzione della coppia in modo indipendente dalla potenza del motore.

Questa tecnologia consente di migliorare sensibilmente agilità, precisione in inserimento di curva e stabilità, offrendo al tempo stesso una gestione più efficace del sovrasterzo. Il sistema interviene in tutte le fasi di guida, inclusi accelerazione, rilascio e frenata, contribuendo a ridurre il sottosterzo e a rendere il comportamento della vettura più progressivo e controllabile. La nuova Rs 5 è equipaggiata con un powertrain composto da un V6 2.9 Tfsi biturbo abbinato a un motore elettrico, per una potenza complessiva di 639 Cv e 825 Nm.

L'elettronica di gestione, integrata nella piattaforma della dinamica di marcia, analizza costantemente i parametri di guida per adattare in tempo reale la distribuzione della coppia. Completa il quadro tecnico il differenziale centrale autobloccante evoluto, caratterizzato da un precarico costante che migliora la rapidità di trasferimento della coppia tra gli assali e la stabilità nelle situazioni più dinamiche. La nuova Audi Rs 5 arriverà nelle concessionarie italiane nel corso del secondo trimestre 2026