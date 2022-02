Audi RS Q e-tron, dalla Dakar alla neve della GP Ice Race. Incredibile prova del bolide elettrico a Zell am See in Austria

ZELL AM SEE - Davvero unica l’edizione 2022 della celebre GP Ice Race che si disputa, riprendendo la formula originale degli Anni ‘50, sulla pista ghiacciata di Zell am See, in Austria. Tradizionale appuntamento per il gotha dell’industria motoristica tedesca, ha attirato nonostante le limitazioni per la pandemia, una folta schiera di campioni - tra cui eroe dello sci Aksel Lund Svindal che si è esibito nella insolita specialità a traino di un’automobile, e la leggenda del rally Walter Rohrl - al volante o come passeggeri di bolidi d’ogni età e ogni categoria.

Fra queste, parrebbe incredibile, la "regina" elettrica del deserto cioè l'Audi RS Q e-Tron che ha concluso nei giorni scorsi - con un debutto più che soddisfacente - l’edizione 2022 del Rally Dakar. Una conferma, quella che è stata ottenuta nell’inferno bianco della pista ricavata sull’aeroporto di Zell am See, delle qualità della prima auto dei Quattro Anelli per il massacrante rally raid Dakar, non solo dal punto di vista della gestione elettronica della trazione Integrale, ma anche del funzionamento di tutti gli apparati (alcuni molto sensibili alle temperature) che forniscono l’energia ai motori elettrici.